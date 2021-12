'Encanto' made in Cali: conozca al actor caleño que le da la voz a uno de los Madrigal

Juanse Díez es la voz de Camilo Madrigal, en la película de Disney ‘Encanto’. Y al igual que su personaje, tiene el don de transformarse en muchos más, además de cantar, actuar en francés, inglés y español. Ha sido tal la acogida que, en redes sociales, sus seguidores le piden que cante más porque quieren escucharlo.



Este caleño, miembro de la familia de artistas Díez Díaz, es hijo del cantante, actor y modelo Hernán Díez (participó en La Voz en 2003, en el equipo Cepeda), y de la arquitecta, egresada de artes escénicas de la academia Charlot y políglota Claudia Díaz; su hermano es Jacobo Díez, también cantante y actor, quien trabajó en La Venganza de Analía.



Ahora Juanse es familia Disney, ya que además de hacer el doblaje del primo de Mirabel, la protagonista en la película inspirada en Colombia, es parte del elenco de la serie de Disney+ ‘El Club de Los Graves’.



Para su padre, Hernán Díez —hijo del cantante y fundador del grupo Los Demonios de los años 60, Luis Fernando Díez, ‘Luji’: “Este es un momento histórico para Colombia, y es difícil que se repita, un elenco colombiano haciendo el doblaje en español de una película de Disney para todo el mundo”.

“Juan Sebastián a sus 8 años soñaba trabajar en Disney. Y ahora 13 años después, mira dónde va”, cuenta el orgulloso padre, quien fue en familia a ver el estreno de la película con las dos abuelas, los tíos y los primos de ‘Juanse’, unas 12 personas. No hacíamos más que preguntar a cada rato si ya iba a salir su personaje, teníamos unas expectativas inmensas y al escucharlo las superó todas. Verlo metido en la piel de Camilo Madrigal nos sorprendió. Por eso salimos de la sala de cine a celebrar, porque sabemos de la pasión y el esfuerzo que le pone Juan a todo lo que hace”, relata Hernán.

Juanse estudia desde los 8 años actuación. Y durante 13 años de trayectoria, ha tomado clases de canto, guitarra y piano; domina tres idiomas, francés, inglés, español, en los que puede actuar, cantar y doblar.



“Ahora es un chico Disney”, anota su padre, refiriéndose a que no solo canta y hace el doblaje de Camilo Madrigal en ‘Encanto’; además actúa, canta y baila en la serie musical juvenil de Disney+ ‘El Club de los Graves’, que se estrenará el próximo año, sobre una escuela de arte, protagonizada por el cantante y actor colombiano Carlos Vives, en la que también actúan la hija menor de este, Elena Vives, y el actor Julián Arango.



Fue durante las grabaciones de dicha serie que le avisaron que haría parte del elenco de ‘Encanto’. “Solo lo sabíamos él, mi esposa y mi otro hijo, porque solo a los actores más reconocidos les autorizaron hablar de la película”, revela el padre de Juanse.

Camilo Madrigal tiene la habilidad de adoptar mil y un formas diferentes.

El actor colombiano, que hace su doblaje y canta en español está en redes:

@juansediez10 en Instagram, y @juansediez en TikTok y Twitter.

¿Cómo fue recibir la noticia de que interpretaría a Camilo Madrigal?

Fue increíble. En ese momento estaba en set grabando la otra serie de Disney+ y no había podido estar pendiente de mi teléfono y resulta que a mi mamá le habían escrito que yo me había quedado con el papel. Al momento del almuerzo mi mamá me llamó y me contó allí en medio de todo ‘El Club de los Graves’ y hasta el día de hoy ha sido difícil de creer.



¿Qué sintió la primera vez que escuchó su doblaje?

La primera vez que me escuché, cuando salió el ‘soundtrack’ el 19 de noviembre, fue aún más increíble, pues escuché mi voz en las canciones. Es como cuando uno espera tanto por algo y al final llega y te sorprendes.



¿Cómo fue el proceso de grabación de sus voces en la película? ¿No se vio con los demás actores?

A nosotros no nos dan guion por temas de confidencialidad, para que no se filtre nada en redes; cada quien graba lo suyo aparte, los actores no nos conocimos sino hasta el día de la premier en Bogotá. A través de unos audífonos uno escuchaba el diálogo en plays y a los directores no los veíamos tampoco, pero nos dirigían desde México y Los Ángeles.

En homenaje a Camilo García Escobar, biólogo y guía turístico de Quindío, que acompañó al equipo de la producción de ‘Encanto’ en la exploración de la biodiversidad colombiana, le pusieron su nombre al personaje de Camilo Madrigal.

¿Mientras grababa el doblaje, veía las escenas de su personaje?

Sí, en una pantalla aparecen las escenas que son en inglés y abajo aparece el diálogo en español, que va subiendo.



¿En qué se inspiró para darle voz a su personaje?

No sabía qué esperar del personaje, pero tomé la voz de este en inglés y traté de mejorarlo al español. Él es muy travieso, y me inspiré mucho en eventos de mi propia vida al interpretarlo y al cantar ‘No se habla de Bruno’, cuando está tratando de asustar a su prima Mirabel, yo siempre he tratado de asustar a mi hermano menor, esa fue mi inspiración.



¿Cómo fue la experiencia de combinar el canto y la actuación?

Siempre quise combinarlas y tuve la oportunidad en ‘El Club de los Graves’ y en ‘Encanto’ de hacerlo, fue un sueño cumplido por partida doble.

Su hermano también es cantante y actor, ¿cómo recibió la noticia de que usted había pasado el casting para la película?

No sé cómo le dijeron, porque yo estaba en Bogotá, él también estaba haciendo casting para la película. Estaba muy feliz cuando llegué de Bogotá. Siempre trabajamos de la mano. La última vez que él hizo una grabación yo fui su acompañante, vivimos pendientes el uno del otro y cuando participó en el programa La Voz Kids 2019 (equipo de Yatra), estuve acompañándolo con mi papá.



¿Qué le dijo su hermano al ver su actuación?

Me felicitó muchísimo y me dijo que se quería repetir la película. Yo que me la he visto varias veces, me la quiero volver a ver.



¿Cuándo fue con su familia a ver la película, cómo reaccionaron?

Estaban súper emocionados, a cada rato me preguntaban si ya seguía yo y la canción. Las veces que los miré, fueron pocas porque me concentré.



¿Cuál es su escena favorita?

Los momentos musicales, me gusta muchísimo que no son las típicas escenas musicales de las películas de Disney, sino que son conceptuales.



¿Cuál es el mensaje de ‘Encanto’?

La importancia de la familia y de conocer bien a cada integrante. El encanto no está en los dones ni en la casa sino en la unidad familiar.