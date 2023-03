La cantautora colombiana Valentina Rico ha dedicado su carrera artística a escribir canciones para otros cantantes; sin embargo, este año ha decidido trabajar en su nuevo álbum, el cual recopila historias, de amor y desamor. "Durante toda mi vida la música ha sido la única constante, ha sido mi catarsis y la forma de expresarme de manera más honesta, es innato en mí, amo hacerlo", comenta la cantante.



Valentina ahora presenta su más reciente sencillo 'En Qué Planeta', una canción habla de los amores platónicos, lo cual según la artista ha identificado que es "algo muy común" entre las personas, "cuando la hice fue muy lindo, porque tenía el sentimiento a flote. Acababa de conocer a una persona con la que yo pensé que podía pasar algo, pero al final las cosas no se dieron; nosotros nunca hablamos del tema, y yo pensaba 'woo', ¿en qué mundo vive él, que no se da cuenta qué hay química?, o en ¿qué planeta vivo yo para imaginarme que puede pasar algo entre nosotros?, así que me decidí a escribir y todo se dio de forma muy natural", expresa.



La cantante antioqueña asegura que este no es un álbum conceptual, fue un proyecto musical que se creó con paciencia y el cual está compuesto por 15 canciones, "exploramos con distintos sonidos, incluso la canción 'En Qué Planeta' tiene algunos sonidos de extraterrestres y momentos que se relacionan por fuera del planeta", dice.



Este es un año que le sonríe a Valentina, pues además del estreno de su nueva canción, la cantautora estará acompañando en una gira por Colombia a la puertorriqueña Kany García, quien dará su show en Barranquilla el 4 de mayo, el 5 en Medellín y el 6 en Bucaramanga, "es una linda noticia, casi me da un infarto al enterarme. Sabía que existía la posibilidad; pero, preferí estar más tranquila".



Valentina ha compuesto canciones para artistas como

Paulina Rubio, Chyno y Nacho, Luis Fonsi, Lola Índigo, entre otros, algunas de sus canciones han estado en el top 10 de países hispanos, entre ellas 'Toy Story' interpretada por Lola Índigo, 'Más de lo que aposté' de Aitana y Morat sigue siendo un gran hit, de la misma forma 'Vuelve, vuelve' de David Bisbal y Danna Paola, así como 'Corazones rotos' de Lola Índigo al lado de Luis Fonsi, que pareciera que tendrá un buen camino.