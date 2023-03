¿En qué pecaron? Los looks desacertados de algunas celebridades en los Óscar 2023

Elegir el look para la noche más importante de la industria es tan importante como lograr un buen papel para las estrellas de la alfombra roja.



Son muchos meses de preparación de su vestuario y los looks que lucirán, asesorados siempre por estilistas, asesores y diseñadores. Pero no siempre logran óptimos resultados. Pueden resultar ganadores del deshonroso título de peores vestidos.



Kate Hudson no logró su cometido de brillar en los Óscar. Se opacó su luz natural con este traje. Foto Afp

Algunas caen en las copias, como Eva Longoria que evocó el mítico verde Versace de Jennifer López y pecó por falta de originalidad. Lució recargado, con mucho brillo y exceso de detalles, escote, drapeado, con mangas abullonadas, pedrería, transparencias, mangas y cuello. Eso sumado a un maquillaje con 'smoked eyes' y pelo engominado, que recargaba aún más su saturada imagen.





El colorido y la forma del vestido desentonaba con la ceremoniosidad de la alfombra champaña de los Óscar. Foto Afp

¿Menos es más? No en este caso, querida Halle Berry. Afp

Sandra Oh escogió un naranja poco favorecedor y, sobre todo, un modelo con exceso de fruncidos y capas; mangas, cola, drapeados laterales.



La exatleta británica Lesley Paterson, nominada como guionista, apostó por un colorido vestido, que no era para nada sobrio y no estaba acode a su silueta y medidas.



Mindy Kaling no acertó con el maquillaje y el peinado, tampoco la ayudó el vestido escogido, diseñado por Vera Wang.



La actriz irlandesa Jessie Buckley, nominada a mejor actriz de reparto, se apuntó al look gótico con un recargado vestido de Rodarte.



A Kate Hudson el look le restaba elegancia y sobre todo frescura.



El look de shorts debajo de un vestido capa no favorecía a Florence Pugh, así fuera un Valentino.



Rooney Mara siempre tuvo un estilo muy definido, pero los bajos de este vestido no superaron la prueba. Poco a la imaginación quiso dejar Halle Berry y pecó por eso.