Emotivos discursos y premios "inalcanzables": los momentos memorables de los Óscar 2023

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de la Academia fue el discurso de Janet Yang , al recibir su estatuilla a Mejor Actriz: “Me siento muy emocionada y honrada de dirigir la academia junto con nuestro CEO y la junta informativa ¿Saben qué es lo mejor de celebrar cada entrega de los Oscar? que preservamos la historia del cine, tenemos el museo de la Academia de Artes Cinematográficas”, mencionó.



Por su parte, el equipo de Black Panther 2: Wakanda por siempre, encabezado por Ruth Carter ganó en la categoría de Mejor Vestuario. Cabe recordar que fue este mismo reconocimiento lo obtuvo la primera entrega de la película de Marvel.



El equipo de La Ballena ganó en la categoría Mejor Maquillaje y Peinado. Y Brendan Frasser interpretando su papel en La Ballena, por dicha caracterización tuvo que aparentar ser un hombre de casi 300 kilos.



En Mejor Fotografía quedó Sin Novedad en el Frente, un premio esperado, por la gran calidad de este aspecto en dicha película cuya trama se enfoca en Paul, de 17 años, quien se enlista en el Frente Occidental en la Primera Guerra Mundial.



An Irish Goodbye ganó el Oscar en la categoría Mejor Cortometraje, del que hicieron parte Tom Berkeley, Seamus O'Hara, James Martin y Ross White,



Navalny ganó en la categoría de Mejor Documental. El premio lo dedicó a todos los presos políticos en el mundo.



Uno de los premios más celebrados de la noche fue el de Jamie Lee Curtis, quien ganó finalmente como mejor actriz de reparto por su interpretación en 'Todo en todas partes al mismo tiempo', por lo que en la primera parte de la ceremonia se convirtió en el título con más premiaciones. Era la única actriz no coreana de la película.



Otro galardón muy ovacionado fue el de Ke Huy Quan, ganador a Mejor Actor de reparto por ' Todo en todas partes al mismo tiempo'. Durante su emotivo discurso, le dedicó el premio a su mamá y recordó que vivió su infancia en condición de refugiado.



El ganador de Mejor Película de Animación fue Pinocho, de Guillermo del Toro. “La animación es cine, no es el género, está lista para llegar al siguiente nivel, quiero agradecer a Netflix por tener fe”, mencionó el director, quien hizo una bella dedicatoria, para su esposa y familia. Con esta estatuilla, el cineasta mexicano se convirtió históricamente en el primer realizador en alzarse con las estatuillas doradas de tres importantes categorías