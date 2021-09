Emmy 2021: los momentos más notables de la gala más esperada por la TV de EE.UU.

La edición 73 de los Emmy Awards tuvo su brillo latino, gracias a Anna Taylor-Joy, gracias a su vestido con polisón amarillo de Dior Couture, y a su gesto de celebrar con los brazos en alto y una sonrisa el premio a Mejor Miniserie de ‘Gambito de Dama’, de Netflix, la plataforma de streaming ganadora de la noche del domingo.



Quien arrasó en estos premios fue la serie The Crown, con siete galardones, y precisamente Lady Di, representada por Emma Corrin, sacó las garras, literalmente, en la alfombra roja. La joven actriz de 25 años, inspiró su look, creación de Miu Miu, en el payaso Pierrot, que incluyó guantes largos y un gorro vintage, que fue muy comentado en redes sociales.



La ganadora a Mejor Actriz Protagonista de Drama, por su soberbio papel como la reina Isabel, Olivia Coleman, llevó un vestido bicolor de Roksana. Josh O’Connor, de la misma serie, The Crown, se llevó dicho galardón en su versión masculina.



Le puede interesar: Maura de Caldas y su titánica labor para preservar la cocina tradicional del Pacífico



Los Emmy rindieron homenaje a los fallecidos Michael K. Williams, nominado en la categoría mejor actor de reparto de una serie dramática por su trabajo en 'Lovecraft Country' y al cómico Norm Macdonald.



Por su parte, Kate Winslet fue galardonada como Mejor Actriz de Serie por su participación en ‘Mare of Easttown’, en donde hace de una aguda detective que busca esclarecer un misterioso asesinato, pero además, se llevó los aplausos por su discurso sobre la importancia del empoderamiento femenino.



Mientras la bailarina, coreógrafa y directora Debbie Allen que recibió el Governors Award, se refirió a la toma de poder de los talibanes en Afganistán y a la ley antiaborto aprobada en Texas: “de Texas a Afganistán, es momento de reclamar tu poder, clamar por tu voz, entonar tu canción y cantar tus historias”.

Algunos ganadores

Serie limitada

Gambito de Dama.



Serie de drama

The Crown.



Comedia

Ted Lasso.



Actor principal drama

Josh O’Connor, The Crown.



Actriz principal drama

Olivia Colman, The Crown.



Actor principal serie limitada/ película para TV

Ewan McGregor, Halston.



Actriz principal, serie limitada/película para TV

Kate Winslet, Mare of Easttown.



Actor principal de comedia

Jason Sudeikis, Ted Lasso.



Actriz principal de comedia

Jean Smart,Hacks.