Hace poco en redes sociales se desató una serie de diferencias en redes sociales entre los seguidores de la modelo Emma Heming y Demie Moore, todo debido a que la cuenta de Instagram @lovefool.99 publicó una foto del reconocido actor Bruce Willies con su exmujer Demi Moore: ambos, casados de 1987 a 2000, tuvieron tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah.



Para algunos usuarios de la red social quisieron leer en el post una falta de respeto hacia la actual pareja del actor, Emma Heming, con la que lleva casado catorce años y que le ha dado otras dos hijas: Mabel y Evelyn, de 11 y 8 años.



Lea también: "Se hundió mi realidad": actor Chris Hemsworth sobre su alto riesgo de padecer alzhéimer



Emma Heming comparte una foto de Bruce Willis con Demi Moore: “A mí también me gustaban juntos”. Intagran: @EMMAHEMINGWILLIS

Sin embargo, y teniendo en cuenta el delicado estado de salud por el que atraviesa el famoso de Duro de Matar, Emma se dio cuenta de que se trataba de una especie de viaje nostálgico, así que volvió a colgar la foto en sus stories con un texto que decía: "Sí, a mí también me gustaban juntos".



Más noticias: "Era la persona más triste que he conocido", dijo Sam Neill sobre el actor Robin Williams



Una acción que no sorprende, pues, Bruce, Emma y Demi, junto a sus respectivos hijos, han construido una inusual, pero hermosa familia, con la que se apoyan mutuamente, en especial en tiempos difíciles, incluso hace poco con la idea de celebrar el cumpleaños de Willis, Demi compartió un vídeo en el que se veían las celebraciones para su exmarido, donde se puede ver a toda la familia festejando el cumpleaños número 68 del actor, "estoy tan feliz de poder celebrarte hoy, BW. Te quiero y quiero a nuestra familia", escribió la actriz.