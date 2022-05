Ellen DeGeneres, la presentadora más influyente de la TV estadounidense, le dice adiós a su show

Mañana, Ellen DeGeneres, una de las favoritas del entretenimiento estadounidense, dice adiós a ‘The Ellen Show’, el programa televisivo más aclamado a nivel mundial y con el que se mantuvo durante 19 temporadas al aire.



A sus 64 años, la polémica presentadora cierra el telón del que ha sido uno de los shows más exitosos, ante la creciente ola de críticas que ha recibido por su “abusivo trato” con sus colaboradores.



Tanto así que, han sido varias las denuncias sobre la cultura tóxica que se vivía al interior de la producción del programa. Situaciones que un reportaje de BuzzFeed News, se encargó de mostrar al público, donde empleados de la afamada presentadora detallaban algunos episodios de discordia en el set como que Ellen hacía declaraciones racialmente insensibles y cometía despidos injustificados.



Estas acusaciones y la disminución del número de seguidores del programa, consiguieron minar el taquillero espacio televisivo, que en su último día de transmisión contará con un nutrido grupo de celebridades, entre ellas: Jennifer Garner, Channing Tatum, Serena Williams, Zac Efron, Adam Levine, Diane Keaton y Kim Kardashian, algunas de las estrellas que la acompañarán en el cierre.



La anticipada noticia no fue nueva para sus seguidores, pues ya había sido anunciada por DeGeneres en 2019, y en su momento destacó que, a pesar “de lo grande que es este show, y lo divertido, ya no es más un reto creativo”.



Cabe decir que, luego de esto, la estrella, declarada abiertamente lesbiana y quien lleva una relación en matrimonio con la actriz Portia de Rossi, dejará de pisar los estudios.



Sin embargo, se prevé que el formato siga en la parrilla televisiva durante los meses de verano, esta vez, con un magazine que cuente con presentadores invitados y emisiones especiales con mejores momentos y redifusiones.



Mike Darnell, presidente de Warner Bros, detalló que,“aunque todas las cosas buenas llegan a su fin, uno todavía tiene la esperanza de que las cosas verdaderamente grandes nunca terminarán”, y añadió, “fue y es una pieza imborrable del paisaje televisivo y será echada de menos, ¡mucho!”.



Hay que recordar que la presentadora comenzó su vida artística siendo comediante en programas nocturnos, luego de ganar, en 1982, una competencia nacional como la persona más graciosa de Estados Unidos, y tras obtener su propio programa, anunció que no volvería a realizar monólogos ni giras.



En 2008 la ya aclamada entrevistadora, que también ha sido famosa por su participación en películas como ‘El hombre equivocado’ y ‘Buscando a Dory’ y por su innovadora serie de comedia de la década de 1990 ‘Ellen’, admitió haber sufrido abusos sexuales en su adolescencia por parte de su padrastro, un hecho del que se atrevió a hablar como una manera de animar a otras víctimas.

El show de Ellen

El programa comenzó a transmitirse en 2003, de la mano de su amiga Jennifer Aniston, luego de que Ellen atravesara una época difícil tras asumir públicamente su inclinación sexual en los 90’s.



“Cuando salí del armario, la gente me advirtió que iba a arruinar mi carrera, y tuvieron razón por un tiempo. En realidad, durante exactamente tres años, la perdí. Pero mírame ahora”, dijo en su momento cumbre.



El programa fue distribuido por Warner Bros, mezclando baile, juegos y regalos junto con entrevistas a importantes invitados del país norteamericano, lo que resultó ser la mezcla perfecta de éxito, pues según dijo de su show, han sido más de cuatro mil los invitados que han pasado por el set, tres mil horas de televisión y regalos en más de 500 millones de dólares para su audiencia.

"Estoy muy orgullosa de haber podido llegar a tantas personas diferentes con mi humor y personalidad, no a un grupo demográfico específico".

Siete premios Emmy

Una hazaña con la que la conductora de este aclamado espacio, logró conseguir 7 premios Emmy, un Globo de Oro y 14 ‘People's Choice Awards’, además de recibir el Premio Mark Twain al Humor Estadounidense del Centro Kennedy en 2015 y la Medalla Presidencial de la Libertad durante el gobierno de Barack Obama en 2016.



Y por si fuera poco, logró, además de su programa, ser parte de los espacios televisivos ‘The Masked Dancer’ de Fox, ‘Ellen’s Game of Games’ de NBC y ‘Ellen’s Next Great Designer’ de HBO Max.



Durante la grabación de su última emisión, la estrella dijo: “Vimos cómo cambiaba el mundo, a veces para mejor, a veces no. Pero pase lo que pase, mi objetivo siempre fue que el programa fuera un lugar donde todos pudiéramos reunirnos y reír durante una hora”.

Una nueva era DeGeneres

Ahora, la mujer que ha hecho historia mundial con sus destacadas entrevistas, según varios medios internacionales, enfocará sus energías en la conservación de una especie amenazada.



Viajará a Ruanda, donde ya se construyó el ‘Campus Ellen DeGeneres del Dian Fossey Gorilla Fund’, una institución creada junto a su esposa, que apoya, con la donación de cientos de celebridades y personas, el cuidado de los gorilas de montaña.



Y para no perder exposición mediática, se ha dicho que también querría filmar un stand-up para la plataforma streamig Netflix, luego del éxito que logró con ‘Relatable’ en 2018, y tras el comentario que hizo su esposa Portia de Rossi, quien comentó en el show que le gustaría que Ellen regresara a la comedia.



Una faceta artística que, quizá estaría considerando retomar luego de haberlo dejado en pausa por algunos años.



En datos

En los óscar

​

La comunicadora Ellen DeGeneres fue la maestra de ceremonias de la 79ª y 86ª gala de los premios Óscar.



En su espacio



A su programa asistieron invitados VIP como Michelle Obama, esposa del ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, y amiga personal de Ellen.