El vallenato despide a Jorge Oñate, una de sus mayores leyendas 

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Una de las mayores leyendas del vallenato, Jorge Oñate, conocido como ‘El Jilguero de América’ y ‘El Ruiseñor del Valle’, murió en la madrugada del domingo, a los 71 años, por secuelas del covid-19.



Aunque había superado el virus, por enfermedades derivadas de este, como la afectación en el páncreas, fue trasladado al Hospital Pablo Tobón de Medellín, en donde falleció.



Sus problemas de salud habían sido frecuentes en los últimos años, en 2020 fue sacado en ambulancia del Movistar Arena, al sufrir un disgusto que provocó que su presión subiera, y en 2018, fue intervenido en un centro médico de Barranquilla por unos cálculos en la vesícula.



Ganador de 25 discos de oro y 7 de platino, el Festival de la Leyenda Vallenata 2020 le rindió un gran homenaje a Oñate, quien durante más de 40 años de carrera, grabó con algunos de los reyes vallenatos: Miguel López, ‘Colacho’ Mendoza, ‘El Chiche’ Martínez, ‘El Cocha’ Molina, Álvaro López, Fernando Rangel, Julián Rojas y Cristian Camilo Peña, entre otros.



Jorge Antonio Oñate González nació el 31 de marzo de 1950 en La Paz (Cesar) y desde muy joven se proyectó como una de las voces más potentes del vallenato. Al culminar su bachillerato en Bogotá, en 1968, cuando tenía 18 años, fue cantante principal del grupo ‘Los Guatapurí’ y debutó con el álbum ‘Festival Vallenato’. En 1969 se unió al grupo Los Hermanos López; su primer álbum fue ‘Lo último en vallenatos’.

No estuvo exento de la polémica, debido a sus vínculos con la política (amigo del presidente Iván Duque) y sus líos judiciales, ya que Jhon Carlos de Los Urabeños, lo relacionó en el proceso por la muerte de su primo Efraín Ovalle Oñate, el 25 de febrero de 2012. Las disputas entre Oñate y Ovalle se dieron, al parecer, porque la víctima no apoyó a Nancy Zuleta (esposa de Oñate) en su aspiración a la alcaldía de La Paz, en 2011. Oñate interpuso una tutela para no comparecer a los llamados de la Fiscalía y el Tribunal Superior Judicial de Bogotá la declaró improcedente. En marzo de 2020, antes de la emergencia sanitaria nacional se reiteró el llamado al cantante. Él alegó ser víctima de “compra de falsos testigos”.



Pese a este lío sin esclarecer, el artista, quien será sepultado en Valledupar, deja canciones en su voz que los ‘Oñatistas’ recordarán siempre: ‘El dilema de mi vida’, ‘Sanjuanerita’, ‘Ruiseñor de mi Valle’, ‘Paisaje de sol’, ‘Lirio rojo’, ‘Un hombre solo’, ‘La gordita’, ‘Al otro lado del mar’, ‘Cuatro penas’, ‘Mentiras de las mujeres’, ‘El corazón del Valle’, ‘Calma mi melancolía’, ‘Dime por qué’, ‘La contra’, ‘Amar es un deber’, ‘Devuélveme mis sentimientos’, ‘El más fuerte’, ‘No comprendí tu amor’, ‘Una aventura más’, ‘El invencible’, entre otras:



1. ‘Diciembre alegre’, de Emiro Zulema Calderón, del álbum ‘Conmigo es el baile’, grabada por Oñate con el acordeonista Nelson Díaz en 1969.

2. ‘El cantor de Fonseca’, compuesta por Carlos Huertas Gómez. Oñate la cantó con Los Hermanos López. Álbum homónimo, en 1973,

3. ‘Noches sin luceros’, de Rosendo Romero, vio la luz en el álbum ‘Campesino parrandero’ (1976) con el acordeón de Colacho Mendoza.

4. ‘Ausencia’, de Santander Durán Escalona, de ‘En la cumbre’ (1977), grabado con Colacho Mendoza.

5. ‘Mujer marchita’, escrita por Daniel Calderón, del álbum ‘El cantante’ (1981). Oñate la interpretó con el acordeón de Juancho Rois.

6. ‘Nació mi poesía’, de Fernando Dangond Castro, en 1981 quedó en segundo lugar en el Festival de la Leyenda Vallenata, en Canción Inédita, pues el jurado declaró desierto el primer lugar. Pero la organización la declaró en 2020 ganadora de 1981. Oñate la grabó para su álbum ‘Ruiseñor de mi valle’ (1981), con Juancho Rois.

7. ‘El cariño de mi pueblo’, de Gustavo Gutiérrez Cabello, salió en el álbum homónimo de 1985 que Oñate grabó con Juancho Rois.

8. ‘La última palabra’, de Hernán Urbina Jairo, del álbum ‘Ahora com Álvaro López’ (1986) (acordeonista).

9. ‘Me pides tanto’, de Efrén Calderón, 1987, en el álbum ‘El jilguero’.

10. ‘Volví a llorar’, de Amilkar Calderón lanzada en 1988, en el álbum ‘El folclor se viste de gala’ con acordeón de Álv aro López, volvió a tomar fuerza en 2019 gracias a una nueva versión de Oñate y Silvestre Dangond.

Reacciones



El cantante Peter Manjarrés compartió en Instagram una fotografía en la que despide al maestro y el mensaje: “Vuela alto jilguero. Qué tristeza, se nos fue el maestro, el más fuerte, el invencible, el amigo”, dice un aparte del mensaje.



El expresidente Álvaro Uribe tuiteó: “Se suman los dolores del alma con el fallecimiento del noble amigo maestro Jorge Oñate”.



La cantante Ana del Castillo compartió un video acompañado del mensaje: “Muchas gracias maestro. Estoy sin palabras”.



Poncho Zuleta publicó en Instagram una foto con Oñate y el mensaje “se fue mi compadre”.