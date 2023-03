El título premoritorio del nuevo álbum de Depeche Mode

'Memento Mori' (Recuerda que morirás en latín) es el título premonitorio del nuevo álbum del grupo británico Depeche Mode, elegido antes de la muerte de Andy Fletcher en mayo de 2022, uno de sus miembros más discretos pero engranaje esencial entre las dos estrellas del conjunto, Dave Gahan y Martin Gore.



Es el 15 álbum grabado en estudio del grupo que ha encarnado como pocos la mezcla de pop y rock en Gran Bretaña, el estruendo de las guitarras y las melodías de sintetizador.



La muerte de Fletcher "solidificó en cierta manera el título del álbum", confiaba Martin Gore a la AFP en octubre pasado.



"Pensábamos que era un buen título; después de su muerte era totalmente adecuado", añadió.



"Fletch", como lo conocían sus amigos, murió a los 60 años de edad, de una enfermedad vascular rara. Miembro fundador del grupo, este músico discreto, a cargo de los teclados, hacía de enlace entre dos individualidades de fuerte personalidad como Dave Gahan y Martin Gore.



"Fletch" era "aquel que venía a decirme: 'Sabes, Martin no quiere hacer esto o aquello'. De repente ya no está aquí, y ahora Martin y yo tenemos que hablarnos", reveló Gahan al diario francés Le Figaro.



Vea también: Andrés Cepeda le canta al despecho junto a Gusi en el álbum número 14 del bogotano

"Durante la elaboración del disco Martin me dijo: 'Es raro, tengo la impresión de volver a reunirme con un hermano mayor al que había perdido de vista hacía tiempo'".



"Tuvimos que comunicarnos de nuevo y pienso que eso marcó el disco", añade Gahan, que a pesar de las disputas internas siempre ha sido el fiel intérprete de los textos y música de Gore.



Algunas composiciones de 'Memento Mori' se hacen eco de esta extraña relación en el seno del grupo, como 'My favourite stranger' ('Mi extraño favorito'), una joya electrónica firmada por Gore y Richard Butler (líder del grupo Psychedelic Furs).



'Ghosts again' (Fantasmas de nuevo) evoca claramente el espíritu de 'Fletch', quien falleció antes de que se terminara el disco, grabado en California. La gira mundial arranca esta misma semana en Estados Unidos.



"Cuando estábamos en el estudioechábamos en falta a 'Fletch', pero su espíritu participará en la gira", opinó Gahan ante la prensa en octubre pasado, en Berlín.



Gore conocía a 'Fletch' desde la adolescencia. "Andy adoraba los bares de hotel. Ahora que saldremos de gira por todo el mundo, me lo imagino sentado en el bar, con una pinta de cerveza. No lo puedo evitar", confiaba Gore.



El título del álbum "puede parecer muy mórbido pero también puede ser visto de manera muy positiva, en el sentido de vivir cada día al máximo", destacaba Gore en Berlín.



Vea además: ¿Qué corre por tus venas? Así se titula la nueva película de acción colombiana, conózcala