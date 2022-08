El ring del streaming: Las series con las que plataformas buscan ganar la batalla por la audiencia

Tentadoras ofertas audiovisuales han hecho que decidirse por una determinada plataforma streaming sea cada vez más difícil para los usuarios.



Atrás quedaron los años de videoclub, donde eran pocos los que comandaban ese apetecido “barco”, repleto de cintas inéditas por descubrir.



Sin embargo, la gran idea fue de Netflix, la plataforma que transformó para siempre el acceso a aquellas producciones por las que antes había que esperar.



Hasta hace poco, la franquicia triunfaba en más de 190 países con 150 millones de suscriptores, pero la supremacía del contenido audiovisual se le ha hecho cada vez más difícil, y pese a que sus títulos siguen batiendo récords de visualización, otras grandes compañías han iniciado la batalla por liderar el apetecido mercado streaming.



Por esta razón, en su ambición por acoger un gran número de seguidores, la estrategia no solo ha sido crear y ofrecer mejores producciones, con importantes presupuestos de realización, sino también comenzar a monetizar, de una manera diferente, la membresía de estos.



Disney+, por ejemplo, competencia directa de Netflix, cuenta con una gran filmoteca de películas realizadas en sus propios estudios, pero además, ha ido adquiriendo otras grandes productoras como Marvel, Pixar, o Lucasfilm LTD, esta última propietaria de los derechos de la afamada saga ‘La Guerra de las Galaxias’.



Este gigante recientemente anunció que planea ofertar servicios con publicidad, a partir del mes de diciembre, con dos modelos: Disney Basic y Disney Premium, con un incremento del 20%. Lo cual no ha sido bien recibido. Y otros se sumaron a la misma línea, plataformas como HBO Max, planean unirse a Discovery e incluir publicidad.



Amazon Prime Video aumentará sus tarifas y Netflix monetizará las cuentas compartidas, y una vez más, también incluirá anuncios.

Lo cierto es que la competencia se ha hecho cada vez más fuerte en la carrera por ganar suscriptores y antes de que acabe el año, estos estrategas del mercado, barajan sus apuestas con importantes títulos que, sin duda, conquistarán a parte del público.



Aquí, un listado de las nuevas producciones con las que buscan liderar el streaming.

Los anillos del poder, en Amazon Prime. Foto: Especial para El País

Los anillos

del poder



La plataforma Amazon Prime Video, lanzada en el año 2006 y con más de 175 millones de usuarios, estrenará a partir del 2 de septiembre, la precuela de ‘El Señor de los Anillos: Los anillos del poder’. La serie, que ha suscitado un enorme interés desde que fue anunciada por primera vez, se encuentra ambientada según la trilogía desarrollada por Peter Jackson, pero abordará la forja de los anillos de poder, el ascenso de Sauron y la épica expansión de la Tierra Media en su Segunda Edad. Con esta producción, la plataforma jugará su mejor carta con una inversión superior a los 300 millones de dólares.

La casa del dragón, en HBO Max. Foto: Especial para El País

La Casa del Dragón



La nueva serie de HBO Max, ‘La Casa del Dragón’, que fue estrenada el pasado domingo como una de las más vistas en la plataforma, es basada en la obra de George R. R. Martin, ‘Fuego y Sangre’, y se encuentra ambientada unos 200 años antes de los acontecimientos de la exitosa ‘Juego de Tronos’, con un presupuesto de US $200 millones en promedio por temporada. Como parte de su estrategia de mercadeo, Apple y Google Play, cuentan con ‘House of the Dragon: DracARys’, aplicación oficial de realidad aumentada, con la que los fanáticos de todo el mundo podrán “incubar” y criar sus propios dragones virtuales en casa.

No fue mi culpa, en Star Plus. Foto: Especial para El País

No fue mi Culpa



Star Plus le apostó a la sensibilización de sus televidentes tocando de frente el tema de la violencia contra la mujer y para ello, realizó varias versiones de la serie No Fue mi Culpa en distintos países de la región, entre ellos, Colombia. La producción, donde la gran protagonista es la actriz colombiana Marcela Mar, fue estrenada hace unos días con 10 capítulos unitarios y una colección de historias basadas en casos reales de violencia de género. Cabe decir que, la plataforma Star Plus, es el nuevo servicio de streaming de Walt Disney Company. Así, Star+ es la sexta marca vinculada al gigante de Disney, acompañando a los contenidos de Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Merlina, en Netflix. Foto: Especial para El País

Los Locos Addams



La nueva propuesta del reconocido director Tim Burton, 'Merlina', será uno de los próximos estrenos de Netflix, siendo una extensión mucho más oscura del clásico de la Familia Addams. Merlina Addams es la chica de las pesadillas, en medio del caos, el misterio y el asesinato; una versión de este personaje, visto por la retorcida mente de Tim Burton. Una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina como estudiante en la ‘Academia Nunca Más’.

La producción contará, además, con la participación especial de Catherine Zeta-Jones como Morticia Addams y Luis Guzmán, como Gómez Addams.

El gabinete de curiosidades, Netflix. Foto: Especial para El País

El Gabinete de las Curiosidades



Netflix le sigue apostado a los grandes creativos del cine para realizar producciones propias, esta vez lo hace de la mano del reconocido director Guillermo del Toro, ganador de un Óscar por 'La forma del agua'.

Se ha unido a él para presentar una serie antológica de ocho episodios individuales, con historias independientes en la nueva serie de terror: ‘El gabinete de curiosidades’, lista para ser estrenada el próximo 25 de octubre.

Pinocho, en Disney+. Foto: Especial para El País

Pinocho



Disney+ llegará en septiembre conquistando un importante terreno en el streaming con el lanzamiento de varias películas, series y documentales, entre ellas, la última cinta de Marvel y el remake en acción real de 'Pinocho'. Esta última es, sin duda, una de las más esperadas, debido a que la historia basada en el cuento de Carlo Collodi, será una aventura live-action que mezcla el CGI y actores reales como Tom Hanks, en el papel de Geppetto. La cinta es dirigida por Robert Zemeckis. Será estrenada el próximo 8 de septiembre.

Blonde, en Netflix. Foto: Especial para El País

Blonde



Netflix también busca asegurar a sus suscriptores de antaño con el nuevo biopic sobre la rubia más atractiva del cine hollywoodense, Marilyn Monroe, en ‘Blonde’, la película que será estrenada el próximo 28 de septiembre y que pretende mostrar cómo era la vida de la icónica actriz. Una cinta basada en la novela de Joyce Carol Oates, que narra cómo Norma Jeane Baker se convirtió en la celebridad más deseada del mundo. Esta estratégica apuesta, que se ha caracterizado por ser una de las producciones más esperadas del año, es protagonizada por la bella actriz cubana, Ana de Armas, y contó con un jugoso presupuesto para su realización, pues a diferencia de otras producciones, para este proyecto, Netflix invirtió más de 28 millones de dólares.