Juan Felipe Delgado Rodriguez

El proyecto 'Together we are infinite’ que lidera este fotógrafo caleño

"Cuando los seres humanos juntamos nuestros talentos, nos volvemos más grandes, podemos crear más belleza e inspirar a más corazones. Tal como un punto o una línea no serían más que solo eso por sí solos, asimismo, las personas nos quedaríamos limitadas a nosotras mismas, pero si nos juntamos, crecemos”, asegura el fotógrafo caleño Felipe Pipe Yanguas, creador del proyecto ‘Together we are infinite’, que es a la vez la frase insignia de Dots and Lines, su arte basado en puntos y líneas.



“Una línea representa un principio y un final, mientras que un punto es tanto el principio como el final. Son atemporales. Mis pinturas abstractas se pueden interpretar de manera diferente, desde la representación de una figura ancestral, hasta una futurista. Para mí se trata del momento presente. Cuanto más te pierdes en la pintura, más infinito se vuelve el presente. Somos un punto en un universo de líneas”, explica este egresado del Instituto Europeo di Design (Milán, Italia), sobre el arte que plasma en murales.

Puede leer: Historia del disco 'Siempre Alegre' de la Orquesta La Selecta

Pipe Yanguas, fotógrafo creador de ‘Together we are infinite’, Especial para El País

A través de su proyecto ‘Together we are infinite’, al terminar cada mural de Dots and Lines en un espacio público, Yanguas fotografía una situación donde se unen diferentes talentos y artes, como una especie de ceremonia de bienvenida del mural a cada ciudad.



El punto de partida se dio el pasado jueves en Cali, teniendo como escenario su mural ‘Street Wall Connection’, en el barrio de San Fernando, donde pintura, música, fotografía, diseño de modas, actuación y modelaje se juntaron para crear la primera imagen de ‘Together we are infinite’.

Allí, la actriz caleña Juana Acosta posó, bailó e interactuó ante el lente de Yanguas, luciendo un fabuloso vestido rojo de la diseñadora Johanna Ortiz.

El fotógrafo Pipe Yanguas reúne en una imagen varias artes, como parte de su proyecto ‘Together we are infinite’. La actriz Juana Acosta y la diseñadora Johanna Ortiz hicieron parte de su propuesta en Cali. Especial para El País

“En murales venideros podrían reunirse música, bailarines, diseñadores de muebles”, advierte el fotógrafo que ha viajado por muchos países documentando el paso del tiempo y los momentos más entrañables de diversas personas en su propuesta The Photobiographer.