El popular Yanfry fue hospitalizado, ¿qué le pasó al niño que "camina como hombre"?

Yanfry, el niño chocoano de cuatro años de edad que se hizo viral por su forma de caminar “como hombre”, está hospitalizado, según han publicado en su cuenta oficial de Instagram.



Se trató de una historia en la que se pudo observar al pequeño en una camilla, canalizado, con suero, y con la frase “siempre contigo mi campeón. De esta como muchas veces salimos”.

El video fue publicado en la cuenta de Instagram del pequeño. Foto: Captura del video

Cabe resaltar que esta página es manejada por el tío del pequeño, que fue también quien publicó el video que hizo que se volviera reconocido.

Los más de 872.000 seguidores que tiene la cuenta se preguntaron qué ocurrió, pero el tío, hasta ahora, no ha dado más información sobre el estado de salud del niño ni sobre las razones que lo llevaron al hospital.



Aún así, aunque no hay razones oficiales, muchos usuarios han especulado en la red social lo que pudo haber pasado. Hay quienes recuerdan que el menor de edad tiene un problema preexistente de salud, pero hay quienes han atribuido la noticia a problemas de malnutrición y malos cuidados.

La enfermedad de Yanfry



Yanfry tiene hipotiroidismo, un trastorno en la glándula tiroides. Debido a esta condición, el cuerpo de Yanfry no produce las hormonas necesarias o con la calidad requerida para cumplir varias funciones dentro de sus órganos y sistemas.