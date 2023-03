Jeff Thomas tenía, como suele decirse coloquialmente, "toda una vida por delante", por eso es extraño que haya determinado acabar con su existencia, en pleno auge de su carrera como modelo.



Voceros de la policía de Miami confirmaron a la revista People en español que el cuerpo del modelo de 35 años fue hallado en la tarde del 8 de marzo en Miami, Florida, y que el fallecimiento se debería aparentemente a un suicidio, puntualizando que la investigación sigue en proceso.

Sin embargo, su representante, Luli Batista, de The Sovereign Talent Group, niega dicha versión. "Yo simplemente no puedo creer que sea cierto que el haya hecho de manera intencional", como lo aseguró a The Daily Mail. "[Jeff] pudo haber caído mientras se hacía un selfie [en el balcón]", conjeturó.



La agente del modelo asegura que antes de la muerte de este —quien amaba el deporte y contaba con más de 120,000 seguidores en Instagram— habían intercambiado mensajes de texto. "Él no podía esperar a decirme de su mudanza a Miami. Se veía emocionado y estaba orgulloso de sí mismo".



"[Jeff] estaba feliz, muy motivado y emocionado por este nuevo paso en su carrera simplemente amando la vida", prosiguió la agente. "Era un chico muy amoroso y bello".

Las declaraciones de la agente del modelo se dan luego de que Skylar Ray Thomas, hermano del fallecido, publicara en redes un mensaje sugiriendo que Jeff había librado una batalla contra las adicciones y problemas de salud mental.



"Jeff viajó por el mundo y vivió la vida al máximo", afirmó en un post de Facebook. "Lo que ustedes quizá no sepan es que Jeff luchó contra las adicciones y problemas de salud mental, que al final lo llevaron a su trágico fin".



La oficina del forense del condado de Miami-Dade County Medical indicó que la causa de muerte de Jeff Thomas aún no ha sido determinada.



El influencer que aspiraba convertirse en bombero y en redes sociales aparecía en fotos al lado de celebridades como Megan Fox y Nicole Scherzinger, tenía como lema: "Tu vibra atrae a tu tribu".