El Gol Caracol festejó tres décadas de estar al aire en la televisión colombiana

El pasado miércoles el Canal Caracol celebró los 30 años de uno de los programas más icónicos en la televisión colombiana: el Gol Caracol.

En las instalaciones de la empresa se reunieron exfutbolistas, directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, presentadores y ejecutivos para homenajear el trabajo del equipo dirigido por Javier Hernández Bonnet.



Los asistentes observaron el video de la campaña que conmemora las tres décadas de la marca y recordaron junto a Hernández y Ricardo Orrego la historia del Gol Caracol desde sus inicios con Marco Aurelio Álvarez, pasando por la etapa en la que William Vinasco se atrevió a competirle a la radio desde la televisión.



Además, describieron los cambios tecnológicos y las estrategias que han ejecutado a lo largo del tiempo para que el Gol Caracol sea hoy una marca icónica y sólida.



El equipo del espacio televisivo está conformado por profesionales de gran trayectoria y credibilidad como: Javier Hernández Bonnet, Ricardo Orrego, Marina Granziera, Juan Pablo Hernández, Ana María Navarrete, Carlos Alberto Morales, Pepe Garzón, Rafael Dudamel y Norberto Peluffo, quienes reciben este nuevo año con retos en materia de transmisión, contenidos y audiencias. Además, se prepara para entregar todos los pormenores de la Copa Mundial de la Fifa Catar 2022.



El líder de este proyecto, que ya tiene una huella entre los colombianos, sobre todo por ser aliado de la Selección Colombia, es el manizaleño Hernández Bonnet, quien recordó para El País lo que han sido tres décadas de desafíos periodísticos.



¿Qué reflexión hace de lo que han sido todos estos años del Gol Caracol?

Lo primero que se me viene a la mente es que es un sueño hecho realidad. Conversaba con unos amigos que me vieron llegar de Manizales a Medellín en 1973 con la ropa en una caja de cartón, les decía que me parece increíble que un aprendiz de periodismo, colado en los medios antioqueños, esté durante tanto tiempo dirigiendo el programa deportivo más prestigioso de la televisión colombiana. Soy un privilegiado.



¿Cuál fue su primera función en este proyecto?

La pareja estrella en aquellos tiempos era William Vinasco Ch. y Adolfo Pérez, y este último toma la decisión de retirarse. Yo estaba en Caracol Radio y de un momento a otro Pedro Fierro, quien era el vicepresidente de Caracol Tv., me dice que debo asumir las riendas. Mi primer reto fue la Copa América 2001, que se hizo en el país.

Era seguir atesorando el prestigio que William y Adolfo habían logrado. Por fortuna, William fue un excelente compañero y estuvo muy cerca a mí en esos primeros pasos que di en el Gol Caracol. Eso me dio seguridad y estabilidad. Con el paso del tiempo aprendí a planear y estructurar nuevas estrategias de transmisión.



El talento vallecaucano siempre ha estado presente en la historia del Gol Caracol...

El periodismo vallecaucano siempre ha tenido un gran talento. Por acá han pasado grandes profesionales como Javier Fernández y actualmente nos acompañan Pepe Garzón y Ana María Navarrete. Recuerdo una vez que Carlos Bilardo nos invitó a un programa suyo, cuando recién iniciaban los canales deportivos en Argentina, él tenía un programa de salsa y llevó una orquesta cubana. Al preguntarle cómo le estaba yendo, nos dijo que el modelo de programas eran iguales a los que en Colombia hacían Mario Alfonso Escobar, Óscar Rentería y Rafael Araújo Gamez. Cuando alguien como Bilardo hace esa referencia, indica que era un producto de alta calidad. El Gol Caracol es un reclutador del mejor talento periodístico del país y el Valle ha tenido sus representantes con nosotros.



Por la huella que ya había trazado, ¿fue difícil la salida de Javier Fernández del Gol Caracol?

Fue un momento difícil porque fue un golpe espontáneo y repentino. A veces la gente decide dejar un proyecto, pero va anunciando que no va a continuar. Javier, de un momento a otro, dijo: ‘Chao, me voy’, y se fue. A favor nuestro hay que decir que ya veníamos preparando a Carlos Morales para tomar la posta. Es esa exactamente la misma situación que pasó con el mismo Fernández cuando William Vinasco se marchó a hacer política. Con la ida de ellos dos, grandes profesionales, la conclusión es que la estructura del Gol Caracol está cimentada sobre una idea de trabajo en equipo, un estilo de transmisión q ue tiene estrategias. Uno puede sentir el vacío, como me pasó a mí.



¿Fue aún más complejo ver luego a Javier en la competencia?

Es muy difícil porque uno no está preparado para esas situaciones y uno no sabe el comportamiento de las audiencias. El reto era enfrentar la competencia de nosotros ya sin la presencia de él y luego enfrentar a esa misma competencia, pero con la presencia de él. A uno lo reemplazan con uno mejor o uno peor, pero existen marcas que te dan el apellido y la marca del Gol Caracol es muy poderosa.



¿Se siente orgulloso de que el Gol Caracol es una marca ligada al pueblo colombiano?

Sí, pero eso no lo construimos nosotros, eso fue obra de William Vinasco, un revolucionario que se atrevió a desafiar los oídos educados de las clases altas, que no concebían que les cantaran un gol en una transmisión de televisión. Él fue quien desafió a la radio porque el volumen se bajaba y se subía el del televisor. Él fue quien dejó la estructura montada y nosotros le hemos ido realizando ajustes.



¿Cómo se han preparado para lo que será el reto del Mundial de Catar?

Ya estamos listos para lo que será el reto periodístico del Mundial, nos hemos preparado durante siete meses y esperamos que todo salga como lo soñamos. Hemos estado con gente que nos ha ayudado a analizar culturalmente lo que es Catar. Sabemos cuál es el origen del problema de Catar con otros países de esa zona del mundo y son herramientas necesarias porque el Mundial es un evento que no está exento de un atentado y si un hecho de esos se llega a dar, inmediatamente nosotros debemos cambiar el ‘chip’ y convertirnos casi que en reporteros de guerra.Hasta ese tipo de hechos hemos estudiado para en un eventual caso, dejar de ser periodista del Gol Caracol y transformarnos en reporteros del noticiero.

¿Cambia mucho la planificación del Mundial sin la Selección Colombia?

Es totalmente diferente. Los eventos económicos son diferentes, la audiencia en el día a día no será la misma porque cuando está la Selección Colombia el canal está encendido todo el día en torno a la noticia. Tenemos estudios que indican que con el paso del campeonato, le gente asume como selecciones ‘propias’ a otras a las que le tiene empatía. Hoy todo es universal y seguro los colombianos van a tener sus selecciones preferidas en el Mundial.