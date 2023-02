¡El día de los solteros también se celebra! Planes para divertirse sin una pareja

El 13 de febrero, un día antes de San Valentín, se celebra el Día Mundial del Soltero, esta fecha se creó espontáneamente como homenaje a todos los ‘singles’ del mundo (solteros y divorciados, separados y viudos), que por obvias razones no festejan con los enamorados.



Esta celebración, que no es tan popular como el de San Valentín, es una fecha que ha tomado sentido especialmente a través de las redes sociales, pues muchos “solitarios” han encontrado en esta etapa un momento de aprendizaje.



Paula Dávila, psicóloga clínica y terapeuta de pareja, destaca que, cuando una persona decide estar soltera es porque no se siente capaz, no está interesada, no percibe el deseo o sencillamente no quiere estar con alguien, pues por su momento existencial, no está en sus planes, así que esa etapa de soledad, debe disfrutarse”.



En ese sentido, Dávila menciona que parte del poder llevarse bien con uno mismo y disfrutar de la soltería está en conocerse y reconocerse, “y eso implica que uno haga el ejercicio de evaluarse, de mirarse. Creo que esa es la mejor invitación que uno puede hacerle a la gente que está sola, conozcánse mucho. Sentir que pueden negociar consigo mismos, que están en capacidad de tener claras cuáles son sus fortalezas y sus debilidades les permitirá luego, sí es lo que se quiere, intentar una relación con alguien”. Pero mientras tanto, viva el disfrute de su soltería.



Bumble, la aplicación de citas y red social, comparte algunas ideas para pasar un día lleno de amor consigo mismo.



Prepare una comida

Si es alguien a quien le gusta estar en la cocina, prepare una cena completa de tres pasos. Recuerde que usted es su mejor compañía. Así que regálese un momento para disfrutar consigo mismo uno de los placeres de la vida. Y no olvide usar sus mejores platos.



Vaya de compras

Arme su presupuesto y salga con una amiga (o), al centro comercial. Compre algo que lo haga sentir feliz. Su regalo no tiene que ser práctico, solo tiene que darle un momento de gratitud consigo mismo.



Enfóquese en el autocuidado

¿Cómo es para usted el autocuidado? ¿Es acostarse temprano, salir a caminar o leer? Sea lo que sea, tómese el tiempo para hacer aquellas cosas a las que antes no les daba prioridad.

Maratón de películas

Si está buscando mantenerse alejado de las películas y series románticas, organice una maratón de películas con una regla: no puede ser una historia de amor. Pruebe con géneros como acción, terror o ciencia ficción.

Reserve una sesión de spa

Un viaje relajante al spa se siente lujoso y especial, exactamente para lo que está hecho un Día de San Valentín en solitario. Ya sea que desee un masaje con piedras calientes, un tratamiento facial o corporal, saldrá luciendo y sintiéndose genial.

Tómese el tiempo para reflexionar

El Día del Soltero, e incluso el de San Valentín, es un buen momento para pensar en qué cosas específicas le gustan de usted. Reserve 20 minutos para pensar en las formas en las que está orgulloso de usted mismo, lo que ha logrado y lo que realmente le gusta de usted. Puede ser útil escribirlo.



Llame a sus amigos y familiares

Otra forma de sentir el amor en el Día del Soltero es llamando a amigos y familiares, especialmente a aquellos que son de larga distancia o con los que no habla regularmente. Tómese el tiempo para reconocer, y tal vez revitalizar, esas conexiones que le hacen recordar relaciones satisfactorias.

Otras curiosidades

En algunos países como Estados Unidos, Inglaterra o Canadá, se celebra esta fecha como un auténtico anti-San Valentín, y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo.



En China, por ejemplo, celebran el Día del Soltero el 11 de noviembre (11 del 11) por el hecho de que el número 1 representa a una sola persona.



El Día del Soltero se ha ido expandiendo a otros países, convirtiéndose en una fecha destacada en el calendario.



Tip: Organice un cóctel para solteros

Hay pocas cosas mejores que reunir a sus amigos en un solo lugar, así que en el Día del soltero invite a todos sus amigos solteros a un cóctel para disfrutar de unas deliciosas bebidas, seleccione una lista de reproducción con música inspiradora e intercambien historias sobre sus peores citas.