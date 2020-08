'El Chavo', 'Chespirito' y las series creadas por Roberto Gómez Bolaños salieron del aire

Erika Mantilla

'El Chavo', 'Chespirito', y 'El Chapulín Colorado' salieron del aire el viernes 31 de julio, informaron varios medios este domingo, luego de que el hijo de Roberto Gómez Bolaños hiciera publicaciones en Twitter al respecto. Al parecer, no hubo un acuerdo entre la productora y la familia del creador.



Además, las series tampoco estarán disponibles en plataformas de streaming.



Por ahora no hay claridad sobre las exigencias de ambas partes, pero se sabe que Televisa, compañía con la que trabajó Gómez Bolaños y su familia tendrían que resolver "un problema sobre los derechos de las historias".



Tanto Roberto Gómez Fernán y Graciela Gómez Fernández, hijos del actor, se han referido en redes al asunto de manera escueta y la noticia se convirtió en tendencia.

Aunque tristes por la decisión, mi familia y yo esperamos que pronto esté Chespirito en las pantallas del mundo. Seguiremos insistiendo, y estoy seguro que lo lograremos. — Roberto Gomez Fernán (@ElAguila_Gomez) August 1, 2020

Según Graciela, es "increíble" que quienes más beneficios han obtenido del clásico de la televisión mexicana que cautivó al mundo, ahora digan que no vale nada, sin revelar nombres ni mencionar a la productora.



En Colombia los tres shows de Gómez Bolaños se transmitían en RCN y Caracol el día sábado, pero este primero de agosto salieron al aire otros programas.



La actriz Florinda Meza hizo varios comentarios en su cuenta oficial de Twitter aclarando que ella no hace parte de la determinación y que no ha sido tenido en cuenta para las negociaciones.

¿Qué opino de que se deje de transmitir el programa Chespirito? Aunque no tengo nada que ver porque inexplicablemente no he sido convocada a las negociaciones, creo que justo ahora, cuando el mundo más necesita diversión, hacer eso es una agresión hacia la gente. pic.twitter.com/DDwaXvJQVI — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020

Además, va en contra de sus propios intereses comerciales, porque en este momento queremos ver todo aquello que nos recuerde un mundo que fue mejor. Chespirito ya es un programa de culto. Es parte del ADN de los latinos, lo llevamos en la memoria genética — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) August 2, 2020