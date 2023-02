Después de que el príncipe Harry desatara toda una polémica por su libro de memorias, en el que revela detalles escabrosos de la familia real británica —previo a la coronación de su padre, el rey Carlos II en mayo—, ahora la amenaza de tormenta corre por cuenta de su hermano William y su esposa Kate Middleton. Se habla incluso de una posible separación.



La pareja favorita de los Windsor Muntbatten no atraviesa por su mejor momento. Ha trascendido que los actuales príncipes de Gales estarían viviendo una crisis, la cual tendría al segundo en la línea de sucesión al trono a solo días de un divorcio, que no tendrá que presenciar —por fortuna—, su abuela, la fallecida reina Isabel II.



La propia Kate fue quien avivó más la llama de rumores, en una de sus apariciones públicas, en especial en una floristería, donde fue indagada sobre cómo celebraría el Día de San Valentín, el pasado 14 de febrero, a lo que ella respondió con un dejo de desdén diciendo que no esperaba absolutamente nada, dejando entrever que su esposo ha dejado de ser detallista con ella desde hace ya varios años.



La respuesta de Kate generó todo un revuelo mediático, al tratarse de una de las integrantes de la familia real más cuidadosa con su lenguaje. Si algo la caracteriza es su determinación al asumir su rol dentro o fuera de la monarquía.



Escándalos preceden la coronación

Dicho hecho se suma a las imágenes que circularon en medios europeos en las que se puede apreciar al príncipe William en una fiesta acompañado de una mujer que luego se identificó como Rose Hanbury, quien habría dejado de ser una de las mejores amigas de la princesa para convertirse en la amante del heredero al trono, todo un revuelo que desde 2019 está en el aire y que cada vez cobra más importancia cuando Middleton dice que ya no espera nada de su esposo y padre de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Así las cosas, la familia real británica llega a una nueva coronación casi derrumbada, todo por cuenta de los hijos del actual rey y de la fallecida Lady Di, quienes antes se mostraban como hermanos y amigos ejemplares, pero ahora no se pueden ni ver, compleja situación derivada del ‘Megxit’, referente a la salida de Harry y Meghan de las funciones reales y su dimisión como miembros seniors de la familia.



Cuando ellos se radicaron en Estados Unidos, emprendieron una cruzada contra la familia real, a través de documentales y escritos contando su propia versión de lo que pasa en su familia.



Después de aquello no quedaron bien librados ni William ni el rey Carlos III, señalados de perseguir a Markle por su origen estadounidense y afro.

Se conoció tanto en la serie como en el libro, por boca de Harry, que él y su hermano discutieron tan fuerte que se fueron a los golpes. La actitud “parca y hostil” de Middleton hacia Markle, dejó entrever que entre concuñadas tampoco hay una buen relación.



Por el momento, la Casa Real ha guardado silencio respecto al tema de la relación actual de los príncipes, quienes tampoco han confirmado o negado los rumores de sus trámites de divorcio.

Supuesta amante

Desde hace cuatro años se viene vinculando románticamente al príncipe William con Rose Hanbury, quien era una de las mejores amigas de la princesa a la que todos señalan como la amante del heredero a suceder a Carlos III en la corona.



Rose es la marquesa de Cholmondeley, está casada con David Rocksavage, séptimo marqués de Cholmondeley. La mujer de 38 años es ex modelo e historiadora de arte.



La pareja se casó en 2009 y son padres de tres hijos, los gemelos Alexander y Oliver. Middleton prohibió que la supuesta amante de su esposo vuelva a asistir a eventos de la realeza y rompió la amistad. Antes ambas parejas compartían fiestas infantiles y otras actividad