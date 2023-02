Director artístico de Balenciaga aceptó "error" en campaña que involucraba menores de edad

Luego de la gran revuelo que causó la campaña de la marca de diseño Balenciaga, tras promocionar su colección navideña 'Gift Shop', que incluía niñas sujetando osos de peluche decorados con tachuelas y arneses, que aludían a elementos de sadomasoquismo, y en medio de un ambiente adulto, claramente sexualizado, en el que se veían copas de vino-, la marca ha vuelto a sonar en el radar.



Esta vez porque el director artístico de la compañía Demna Gvasalia, reconoció que haber creado la campaña fue un total error, no obstante, dijo que, con el atuendo de los ositos buscaban hacer una referencia al punk, y no al sadomasoquismo.



"La campaña se realizó para promocionar la línea de objetos con relación a las fiestas de fin de año. Era una gran variedad de productos no relacionados, lo que requería un concepto en el que muchos productos diferentes pudieran fotografiarse todos juntos. La ropa infantil fue parte de la selección de la ‘tienda de regalos’, así como los bolsos de ositos de peluche, que hacen referencia a la cultura punk y DIY, absolutamente nada BDSM, y fueron usados por adultos en el desfile de octubre de 2022", dijo el creador, en una entrevista con Vogue.



En la publicación, que se centraba en explicar el escándalo y los pasos a seguir de la marca, Demna también resaltó que el controvertido asunto le tomó por sorpresa en su momento.



"He visto muchos dramas en mi vida, pero esto fue particularmente difícil. Un error del que hay que aprender”, aceptó el diseñador, quien también se comprometió a ser más crítico a la hora de presentarle al mundo nuevas creaciones.



“Quiero cuestionar absolutamente todo de ahora en adelante. Esto cambia realmente mi manera de trabajar, que antes era más instintiva”, aseguró.



No obstante, se refirió particularmente a la sentencia de la Corte Suprema estadounidense sobre pornografía infantil, que reposaba impresa sobre un escritorio, y que se pudo observar en una de las fotografías de la campaña Primavera 2023, que fue lanzada dos días después de 'Gift Shop' .



"Cuando se desató el escándalo, por los documentos y la utilería, yo estaba –como todo el mundo y mi equipo– conmocionado. No sé cómo terminaron allí. Se suponía que no debían estar allí. Estaba completamente anonadado", y añadió, “Todo lo que puedo decir, definitivamente, es que no fue mi intención ni la de Balenciaga. Si fue intencional de alguna otra persona, no lo sé”. resaltó el hombre.