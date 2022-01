Diego Verdaguer: la balada despide a una de sus últimas leyendas, esta es su historia

Al baladista argentino Diego Verdaguer, reconocido por canciones como Mi Buen Corazón, Volveré, Corazón de Papel, Yo te Amo, La Ladrona, entre muchas otras que marcaron época, pudo decirle a su esposa, la también cantante Amanda Miguel, cuánto la amaba.



El artista, quien falleció ayer a los 70 años, debido a consecuencias del covid, le dedicó antes de morir un último tuit a su compañera de vida desde 1975: “¡Nunca me cansaré de dedicártela! Eres y serás la ladrona que me robó el corazón”: “Cuídame, quiéreme, bésame, mímame”.



A Amanda, con quien Diego escribió grandes éxitos como La Ladrona y Él me Mintió, la conoció en Argentina cuando ella solo tenía 18 años y él, 24. Después de muchas citas y de que la mexicana le pidiera terminar con sus “amigas con derechos”, él cumplió la promesa que le hizo en otra canción que escribieron a dos manos: ‘¿Usted qué haría’?: “Nunca tendría amores con otra, tan solo con ella, ella nunca me engañaba”. Diego amó a Amanda y a México a la par, y allí se casaron por la iglesia en 2015.



Con ella tuvo a su hija Ana Victoria, quien anunció ayer la noticia de la muerte de su padre en Los Ángeles, California. A Diego se le había detectado el virus a finales del año pasado, y tuvo que ser hospitalizado.

“Con absoluta tristeza lamento informar a todo su público y amigos que papá, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna (...) Mi madre, yo y toda la familia estamos sumergidos en este dolor, por lo que apreciamos su comprensión en estos momentos tan difíciles”, expresó a través de un comunicado.



Y enfatizó: “Por el profundo dolor que ha causado su partida, su familia ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán un acto público”.

Entre Buenos Aires y México



Nacido en Buenos Aires el 26 de abril de 1951, Miguel Atilio Boccadoro Hernández inició su carrera a los 17 años con el nombre artístico de Diego Verdaguer. Por más de cinco décadas dio grandes éxitos a la balada, además de los mencionados: Chiquilla, Pájaro que Comió Voló, Que Sufras Más, Voy a Conquistarte, Quién de los Dos Será, Simplemente Amigos, Yo Pescador del Amor.



Sus raíces italianas marcaron su estilo, así como su amor por México, al que dedicó su álbum ‘Mexicano hasta las Pampas’, nominado a dos Latin Grammy, ‘Mexicano hasta las Pampas 2’ y el disco en vivo ‘Mexicanísimos’ (Volumen 1 y 2). En 2019 la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) le otorgó una presea especial por sus 50 años de carrera.



Verdaguer tuvo antes de Ana Victoria otra hija, María Gimena, fruto de su relación con una estudiante de derecho con quien intentó formar una familia, pero los problemas económicos y la mala relación entre ellos los llevó a separarse. Años después de su matrimonio con Amanda Miguel, con quien pasó los últimos 45 años, en 1983 nació Ana Victoria Verdaguer Miguel, quien se lleva muy bien con María Gimena. Esta última vive alejada de los medios y la farándula, mientras Victoria mantiene el legado artístico familiar.

“Fue un artista que no se quedó quieto, creó, se reinventó y le puso emoción a todo lo que pasaba por su vida”. Pilar Hung, directora canal CaliTV y Generación R.

Con un “siempre te amaré” al ciberespacio de Twitter, Amanda Miguel despidió a su amado. En varias ocasiones, la artista se expresó en contra de la vacuna, como en agosto de 2020 cuando compartió en esa red social el artículo titulado ‘Propaganda para obligarnos a ponernos la vacuna experimental’, y en abril de ese año tuiteó: “Quizás la vacuna sea el famoso covid. No gracias, ni el microchip para nada”, en respuesta a un tuit del presentador Camilo Egaña de CNN. Se desconoce su actual postura frente al tema. Lo cierto es que a muchos tomó por sorpresa la muerte del cantautor, como para Carlos Omar Saldarriaga, realizador del programa Radio Express en Javeriana 197.5 FM, quien aseguró: “Estoy muy impresionado con el fallecimiento de este hombre, que a su edad fue muy creativo, muy activo con su carrera como solista y luego cuando hizo pareja, musical y personal, con Amanda”.



Recuerda que “el primer éxito con el que se le conoció en Cali fue ‘Volveré’, en 1976, un tema italiano que poníamos en Radio Uno, original del la agrupación Santo California, ‘Tornerò’, que él adaptó al español y lo dio a conocer. Como autor, siempre le cantó al amor y tuvo un estilo particular para interpretar, eso lo llevó a trascender. Sin tener una voz extraordinaria, era auténtico. Seguía en plena producción, lástima, otra víctima de este bicho espantoso”.



Pilar Hung, directora canal CaliTV y de Generación R, a quien también tomó por sorpresa la muerte de Verdaguer —que tuvo hace poco un nieto— porque “se mantuvo activo hasta estos días en sus redes sociales”, no imagina el profundo dolor de Amanda. “Eran dos temperamentos diferentes los de ellos, pero siempre hubo mucho amor.



Era maravilloso verlos juntos en el escenario, la manera en que se complementaban, cómo se miraban. Fue un amor muy bonito”.



Ella asegura que él partió cumpliendo el sueño de escribir un libro, que hace solo tres días presentó: ‘Camino al escenario’, “incluyó a todos los que marcaron un antes y un después en su vida”, le contó a Pilar; quería también albergar en un lugar los objetos que atesoró en su carrera y que significaron mucho para él, trofeos, autos, para que no se volvieran olvido tras su muerte, un plan que no podrá ver realizado como tampoco acompañar a Amanda en su gira 2022, como lo hizo en Cali con su hija Ana Victoria en 2010.



Queda el mensaje de sus canciones y reflexiones como: “Venimos a vivir una experiencia divina, venimos a aprender, a entregarnos, a perfeccionarnos, a dar, a ayudar, porque dando y ayudando te sientes mejor”.

Reflexión



Amanda Miguel y Diego Verdaguer escribieron ‘¿Usted qué haría?’, que dice, entre otra cosas: “Miren, si en esta vida nos dieran otra oportunidad. Miren, si se pudiera parar el tiempo y volverlo atrás. Miren, si se pudiera con la experiencia recomenzar. Miren, si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal. ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera mi amada y borraría con besos las penas que le daba. Yo haría tan solo lo que ella quisiera, sería más bueno para que ella me adorara. Yo voltearía el muro que de ella me separa y borraría lo malo que de mí recordara; nunca tendría amores con otra, tan solo con ella, ella nunca me engañaba”.