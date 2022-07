Día Mundial de Los Beatles: detalles y fechas para no olvidar

El 6 de julio, hace 65 años, Paul McCartney conversó por primera vez con John Lennon. Desde entonces, se considera esta fecha como

El Día Mundial de Los Beatles, aunque no es la única para recordar.



A pesar de que Los Beatles se separaron hace más de 50 años, cada 6 de julio la banda británica se convierte en tendencia, al celebrarse el aniversario de la fecha en la cual se conocieron John Lennon y Paul McCartney, los fundadores de la banda.



Según cuenta la historia, el encuentro se dio en un evento en el que Lennon (de 16 años) tocaba con su banda The Quarrymen en la iglesia de St. Peter, en Liverpool. Un amigo del joven llegó con Paul McCartney, que tenía 15 años y hubo química musical entre ellos, lo demás es historia.



Por otro lado, el 10 de julio también se considera un momento histórico, porque ese día de 1964 la banda regresó a Liverpool luego de su recordada gira por Estados Unidos, para rodar la premiere de su película ‘A hard day’s night’ y lanzar el disco homónimo, que se convirtió en una de las piezas musicales más queridas del grupo.



Aunque los fanáticos de la famosa agrupación no se han puesto de acuerdo sobre el día para celebrar la obra y legado de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, para rendirles tributo, cualquier día es una buena ocasión.



Entre los datos curiosos que se destacan del legado musical de la banda de pop, está que ‘Yesterday’ es considerada la canción más versionada del mundo, hasta 1.600 veces, en un principio se llamaría ‘Scrambled eggs’ (huevos revueltos). Paul McCartney pasó mucho tiempo pensando que era un plagio, ya que se levantó un día con la melodía en la cabeza y no fue capaz de saber de dónde le venía.



Asimismo, cabe destacar que Lennon y McCartney fueron la dupla creativa más importante del grupo, y de las más prolíficas de la historia musical. Solo entre 1962 y 1969, escribieron y publicaron más de 180 canciones en compañía y la mayoría fueron grabadas por The Beatles.



La influencia más importante en los años sesentas fue la de Los Beatles. Durante la Beatlemanía, ellos marcaron las tendencias de la moda masculina y fueron ejemplo a seguir por su imagen rebelde.