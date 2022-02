Después de la muerte de 'Chente', el legado mariachi de los Fernández vuelve a Colombia

Tras casi dos años de esperar, la gira mundial de Alejandro Fernández, 'Hecho en México', llegará a los escenarios de Colombia.



Era uno de los conciertos más esperados de la segunda parte de 2020, que debió ser cancelado por la pandemia, pero ahora, tanto el equipo de 'El Potrillo' como la organización en Colombia anunciaron que la nueva fecha de presentación en el país será en el Centro de eventos de la Autopista Norte, a las afueras de Bogotá, el próximo 24 de marzo.



Además, la agrupación sinaloense, La Banda MS será la estará también presentándose en dicho concierto, para el cual, este jueves, 17 de febrero, estarán disponibles las entradas en una preventa exclusiva para clientes de los Bancos Aval hasta el 20 de febrero, dando paso a la venta general el 21 de febrero a través de www.eticket.co.

Lea también: Karol G, 'La Bichota', celebra sus 31 años rompiendo récords musicales



Justo hace dos años, Alejandro Fernández lanzó su álbum 'Hecho en México', con el cual, regresó al género mariachi ranchera, popularizado por su padre, la leyenda, Vicente Fernández, quien falleció hace algunos meses.



Es un trabajo que no ha tenido la oportunidad de presentar en vivo en Colombia, que relata historias de amor y desamor, demostrando su talento vocal único, mientras rinde tributo al género cuyo espíritu se encuentra profundamente arraigado en los corazones y las almas de los latinos.



'Caballero' y 'Te olvidé', son algunos de los éxitos del álbum, que cuenta con colaboraciones con compositores como Christian Nodal, Luis Carlos Monroy, Jorge Massias y Chico Elizalde, además de un tema especial junto a su padre, Vicente Fernández.



Además, el 16 de julio del 2021 lanzó la edición especial de este álbum que incluye nuevas canciones con las que también se presentarán en este show, como 'No prenderé la luz', 'Duele' junto a Christian Nodal, 'Ibas de salida', 'Eso y más', 'No lo beses' versión Mariachi y 'Decepciones' junto a Calibre 50.