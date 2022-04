Delirio está 'De vuelta al ritmo' para celebrar el Día Internacional de la Danza

Este viernes 29 de abril regresa la fiesta más delirante de todas con ‘De Vuelta al Ritmo’, un show que hará vibrar a los caleños a ritmo de salsa, circo y orquesta, con un homenaje que celebra el Día Internacional de la Danza. Y no existe mejor manera de conmemorar esta fecha, que bailar.



“Para esta segunda apertura de nuestra carpa en el presente año estamos listos, desde ya, para recibir al público que desde diversas partes del territorio nacional ha confirmado su asistencia, pues quieren estar de vuelta a la pista, de vuelta al baile, De Vuelta al Ritmo. Los esperamos este viernes 29 de abril desde las 7:00 p.m. para vivir una velada delirante, con salsa circo y orquesta”, dijo Luz Adriana Latorre, directora de Delirio.



Gracias a la dedicación, el esfuerzo y el gran talento de este colectivo artístico y de producción, la apertura de la temporada 2022 marcó un gran inicio para el año, en que todos celebran volver a la normalidad.

El espectáculo salsero más representativo de Cali ante el mundo, abrirá sus puertas por segunda vez, este viernes 29 de abril con un homenaje a

la danza.



Por esto, ‘De vuelta al ritmo’ es una alabanza a la vida, una oda de gratitud, una celebración de esperanza construida con música, sonrisas, abrazos y danza.



Y si es de los que al bailar puede disfrutar del lujo de ser usted mismo como dijo Paulo Coelho, si está de acuerdo con que la danza es la metáfora favorita del mundo, y si siempre baila como si nadie estuviera mirando, se siente orgulloso de lo que somos y no se guarda las ganas de gritárselo al planeta, es imprescindible que se agende para disfrutar de una noche delirante que festeja no solo la danza, la música y la cultura, sino también el segundo evento de reapertura para esta casa Delirante.



Así las cosas, desde las 7:00 p.m. y hasta las 2:00 a.m., un viaje de fantasía, luz color y alegría asombrará a propios y visitantes y permitirá revivir, a través de temas icónicos de la salsa, con influencias africanas, norte y centro americanas y con ese sabor único que se le ha dado a Cali, nuestro gran legado rítmico.



Cabe decir que la experiencia y popularidad de Delirio le ha permitido convertirse en la mejor carta de presentación cultural de Colombia ante el mundo, pues completa ya más de 20 países visitados en giras constantes a través de tres continentes.



La venta de boletería para la segunda fecha de la temporada 2022 de la Carpa Delirio está activa, a través del portal Tu Boleta.



Cita en el Paseo de la Aurora



El sábado 30 de abril y el doming0 1 de mayo, los caleños también podrán ser parte del concurso Burger Master, que busca encontrar la mejor hamburguesa del Valle del Cauca, probando la Burger Artesanal del Paseo de la Aurora, la reciente apuesta de Delirio.

‘Paseo de la Aurora’ es un parque para toda la familia, donde la salsa, la música y el circo se conjugan con el cuarto componente de la ecuación Delirio: el público. Foto: Especial para El País

Abierto sábados y domingos, de 1:00 p.m. a 8:00 p.m., este espacio único, familiar y divertido tiene más de 45 experiencias entre zona picnic, espacios para selfies, juegos infantiles, tasca, bares, escenarios para muestras artísticas y clases de baile, entre otras, que están dispuestos para que los chicos celebren en grande y los grandes gocen como niños.



Allí, múltiples espacios para compartir en familia y amigos evocan los recuerdos inolvidables de una tradicional tarde vallecaucana, acompañada de personajes representativos como Efraín y María con su fiel amigo Mayo, Jovita Feijóo, y otros creados especialmente para la fiesta, como la Tía Aurora, Santi, Ermita y Diamante, entre otros.



Ubicado en un terreno de 7000 metros cuadrados en el Complejo Cultural Delirio, sobre la Vía Yumbo-Cali, contiguo al Centro de Eventos Valle del Pacífico, el parque cuenta con un colectivo conformado por 150 personas entre artistas, equipo de producción, administrativos, operación logística y de servicios.



“Mes tras mes nuestro propósito es alterar los sentidos de grandes y chicos ofreciendo una variada programación que permita convertir a Paseo de la Aurora en el punto de encuentro por excelencia para caleños y visitantes”, concluye Luz Adriana Latorre, directora de Delirio.



Cali, la mejor bailarina



Delirio show



Cuatro momentos tendrá esta jordana delirante



-El origen, ese que nos marca la herencia africana y que pervive en el

ritmo que corre por nuestras venas.



- La Cali de ayer, la que nos enseñó a bailar con una velocidad única, el estilo de baile que nos identifica ante el mundo.



- ‘Fiebre de viernes por la noche’, en la que se evocan los años 70 y 80.

- ‘Ecuación y descarga’, espacio donde el público se vuelve protagonista.