Declaran que Amber Heard sufre trastornos de personalidad ¿Perderá su disputa legal con Johnny Depp?

Una psicóloga contratada por los abogados de Johnny Depp declaró este martes que Amber Heard sufre trastornos de personalidad, durante el juicio que se lleva a cabo cerca de Washington a raíz de la demanda por difamación presentada por el actor contra su exesposa.



Shannon Curry, una psicóloga clínica y forense, afirma haber examinado personalmente la salud mental de Heard 12 horas durante dos días en diciembre de 2021.



Curry estima que la actriz de 36 años, que protagonizó la película "Aquaman", tiene un trastorno límite de la personalidad (borderline) y un trastorno histriónico. "Obtuvo resultados congruentes con estos diagnósticos", dijo Curry.



Los abogados de Heard intentaron desacreditar el testimonio de Curry durante el contrainterrogatorio y señalaron que los letrados de Depp la habían contratado para testificar en su nombre.



"Si no encontrase algo favorable a Depp y negativo para Heard ¿sería experta en este caso?", le preguntó Elaine Bredehoft, abogada de Heard.



"Represento a la ciencia independientemente de lo que esa ciencia sea", respondió Curry.



La psicóloga dijo que algunas de las características principales del trastorno límite de la personalidad incluyen "mucha ira interna y hostilidad", una tendencia a ser "moralista" y "estados de ánimo fluctuantes".



"Pueden reaccionar violentamente, pueden reaccionar físicamente", dijo. "Con frecuencia serán abusivos con sus parejas". "Es casi una actuación".



Curry, con experiencia con veteranos de guerra de Estados Unidos, dijo que, en su opinión, Heard no sufría trastorno de estrés postraumático (PTSD, por sus siglas en inglés) como resultado de una presunta agresión doméstica.



Heard ha "exagerado enormemente" sus síntomas de trastorno de estrés postraumático en una prueba que le hicieron, dijo.



Depp, de 58 años, ha negado haber agredido físicamente a Heard y ha afirmado que era ella quien era violenta con él.

'Actor fracasado'

Depp presentó la demanda por difamación después de que Heard escribiera una columna para The Washington Post en diciembre de 2018 en la que se describía como una "figura pública que representa el abuso doméstico".



La actriz nunca nombró a Depp pero él la demandó por insinuar que era un agresor y le pide 50 millones de dólares por daños y perjuicios.



Heard replicó interponiendo una demanda en la que le reclama el doble, 100 millones, y alega haber sufrido "violencia física y abuso desenfrenados" a manos de él.



Depp, tres veces nominado al Oscar, y Heard se conocieron en 2009 en el rodaje de la película "The Rum Diary" y se casaron en febrero de 2015. Se divorciaron dos años después.



Los abogados de Heard han alegado que Depp se convertía en un "monstruo" abusivo física y sexualmente cuando estaba borracho o drogado, e insistieron mucho en su consumo de drogas y alcohol durante los tres días de contrainterrogatorio en el banquillo de los testigos.



El martes también declaró Tara Roberts, quien durante los últimos 15 años ha administrado una isla privada de las Bahamas propiedad de Depp.



Los abogados de Depp le pidieron que contara los detalles de una discusión que la pareja tuvo en la isla una noche. "Amber le decía que era un actor fracasado", dijo Roberts. Que "se iba a morir como un viejo solo".



Roberts cuenta que Heard gritaba a Depp, agarrándolo y tratando de llevarlo de vuelta a casa.



La testigo dice que se quedó "preocupada" por lo que pudiera pasar y llevó a Depp a un café en la isla y le aplicó hielo en una lesión en la nariz.



En 2020 Depp perdió un juicio por difamación en Londres contra el tabloide The Sun, que le había llamado "golpeador de esposas".