¿De presidente a guitarrista? Iván Duque habló sobre su nueva faceta como músico 

El expresidente Iván Duque reveló que se encuentra en otra faceta de su vida al lado de su familia y sus instrumentos musicales, dejando a un lado su pasión por la educación y la política.



En entrevista con la periodista española Eva Rey, el exmandatario aprovechó para hablar de varios temas, a siete meses de su salida de la Presidencia de la República.



"Estoy intentando aprender a producir música. Tengo mis guitarras, de las que disfruto mucho y estoy empezando a hacer producción mezclando. Me gustaría aprender, no solo volver a tocar los instrumentos que me gustan, sino empezar a mezclar géneros y trabajar con productores. Conocer un poco más de esa industria que me apasiona”, dijo el expresidente.



Incluso reveló que está nadando al menos cuatro o cinco veces a la semana, una actividad que disfruta mientras escucha música.



"Estoy nadando por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. Alguien me regaló unos audífonos para escuchar música mientras nado; por lo general escucho algo de tecno, rocksito y salsita vieja", detalló.



El exmandatario confesó que se encuentra trabajando de la mano de productores de música electrónica del Reino Unido.



"He tenido la posibilidad de discutir con algunos productores de música electrónica en el Reino Unido sobre cómo están mirando las cosas en Latinoamérica (...) Una de las pasiones que tengo es poder empezar a mezclar música a con sonidos del Amazonas", explicó.