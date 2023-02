De Harry Styles a las Spice Girls: la curiosa 'playlist' para la coronación de Carlos III de Inglaterra

Son veintisiete canciones las que sonarán en la coronación de Carlos III es uno de los detalles que ha revelado en una página web oficial que creó la Casa Real británica para revelar detalles del evento de la coronación del Rey Carlos III.



La lista de reproducción de 27 canciones incluye a Coldplay, David Bowie, Ed Sheeran, Harry Styles, Queen, Grace Jones, Jeff Beck, Rod Stewart, Spice Girls, The Kinks, The Who y Tom Jones. Si esta playlist realmente refleja sus gustos, el rey Carlos III perfectamente podría programar canciones en Rock&Pop.



Inicialmente la lista contaba con 28 canciones, pero una del rapero Dizzee Rascal, condenado el año pasado por agredir a su expareja, fue excluida por dicha razón. “Se incluyó por error una pista con Rascal, y tan pronto como se identificó, se eliminó”, ha comentado una portavoz del Departamento de Cultura, Medios y Deporte, la institución encargada de hacer la selección.



Según un portavoz citado por la cadena británica, la elección ha sido realizada con la intención de “celebrar a los artistas británicos y de la Commonwealth antes de la próxima coronación”.



Sin embargo, de los 56 miembros que componen la Mancomunidad de Naciones, solo hay representantes musicales de tres estados.

El 6 de mayo marca la agenda de la monarquía británica porque será la fecha en la que se celebrará la jornada de coronación del Rey Carlos III tras el fallecimiento de su madre, la Reina Isabel II, el pasado 8 de septiembre.



Este histórico evento reunirá a más de 2.000 invitados en la Abadía de Westminster. Es la primera ceremonia de coronación que se celebra tras casi los 70 largos años de reinado de Isabel II. Además, será única en la historia porque la edad de Carlos III en ese momento (74 años), será la edad más avanzada con la que se ha coronado a un monarca en Reino Unido.



Entre las revelaciones que ha hecho la Casa Real Británica están varias actividades de los simpatizantes de la monarquía, pero además, los organizadores del evento también han publicado una lista de Spotify titulada Coronation Celebration Playlist con un total de 27 canciones que han elegido el Rey Carlos y su esposa, la Reina consorte Camilla, para amenizar la ocasión.



En total, son más de dos horas de música, según la lista que encabezan Los Beatles con su tema Come Together.



Le siguen otros artistas británicos muy conocidos como David Bowie, Ed Sheeran, Coldplay, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Queen, Jeff Beck, Sam Ryder, The Spice Girls, The Kinks, Tom Jones.



Entre los usuarios ha llamado la atención la ausencia de Elton John, un icono musical para los británicos y un íntimo amigo de Diana de Gales, que fue nombrado caballero por la propia Reina Isabel II.



Hay algunas sorpresas en el top escogido por Carlos, ya que se decanta por Harry Styles, uno de los artistas más exitosos del momento, al parecer es una forma de acercarse aun más a los jóvenes ya que son el grupo de la población que menos identificado se sienten del sistema monárquico.



La lista cuenta ya con más de 2.000 me gustas. Además de la playlist que ofrece la corona, la Familia Real invita a todos sus simpatizantes a participar en las diferentes actividades que se realizarán el fin de semana de la coronación en las calles inglesas, como comidas o eventos benéficos.



Otros detalles de la ceremonia

Estará presidida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien oficiará un servicio religioso donde el Rey Carlos III recibirá su corona.



Se ha dicho que el monarca no querría que el acto fuera excesivamente grande y lleno de lujos, ya que la crisis económica del país está causando varios estragos en diferentes ámbitos.



El día después de la coronación, el domingo 7 de mayo, la BBC, cadena oficial de la monarquía británica, retransmitirá un concierto especial en el castillo de Windsor. Reunirá a diferentes artistas, cuya identidad aún sigue siendo un misterio, y a varias organizaciones benéficas que son apoyadas por la Corona. Ese mismo día también se celebrará ‘el gran almuerzo de la coronación’.