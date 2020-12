David Bisbal y Carrie Underwood unen sus poderosas voces en la canción 'Tears of Gold'

Natalia Moreno Quintero

Un canción vibrante y en la que se demuestra su capacidad interpretativa, esa es 'Tears of Gold', la colaboración que presentan los artistas David Bisbal y Carrie Underwood.



Este sencillo bilingüe, lanzado este jueves, es el primer encuentro de estas voces, reconocidas por la interpretación del pop y la música country.



"Estoy muy orgulloso de nuestra colaboración", opina el cantante español que durante la pandemia, además de trabajar en esta canción, ha dedicado tiempo a la reedición del álbum 'En tus planes', donde presentará actuaciones en formato CD y DVD.



"El video rodado en Los Ángeles fue muy especial porque me encanta Carrie y verdaderamente admiro su coraje. Ha demostrado una profunda admiración por el idioma español con su poderosa voz y me siento muy honrado de colaborar con ella en su primera canción bilingüe. Espero que disfrutéis la mezcla de country y pop de ‘Tears of Gold’ tanto como nosotros", añadió Bisbal.

'Tears of Gold' fue compuesta por Paul Harris -quien ha trabajado con la australiana Kylie Minogue-, MaP Schwartz, Cameron Forbes, así como letras y composiciones adicionales de Andrés Torres y Mauricio Rengifo, autores del éxito mundial 'Despacito'.



Además de Carrie Underwood, David Bisbal ha colaborado con artistas de la talla de Rihanna, Luis Fonsi y Miley Cyrus. El primer álbum de Navidad de Underwood, titulado 'My Gift', actualmente se encuentra en lo más alto de las listas de ventas en los Estados Unidos y a nivel mundial.



A continuación, vea el videoclip de la canción 'Tears of Gold' de David Bisbal y Carrie Underwood: