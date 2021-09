Daniela Legarda, una mujer 'Sin límites'

Sin obstáculos en los sueños y en el amor. Esa es la esencia que describe a Daniela Legarda, creadora de contenido, cantante, actriz, modelo y escritora. En su primer libro, ‘Sin límites’, esta colombiana demuestra la importancia de tener un rayo de luz, esperanza y constancia, porque ningún anhelo es demasiado grande para ser conquistado a pesar de las adversidades. “Quiero sembrar luz a las personas que en algunas ocasiones solo ven oscuridad, como yo lo viví”, comenta.



Con tan solo 25 años no se imaginaba que sentiría la necesidad de escribir un libro. Siendo una mujer alegre, con facilidad para expresarse a través del baile, la música, las redes sociales, vio en el papel una forma de inmortalizar su relato, vivencias y brindarle un homenaje de tinta a su hermano, el cantante Fabio Legarda, quien falleció por causa de una bala perdida en Medellín, el 7 de febrero de 2019.

“Todo el mundo sabe la historia de mi hermano, cómo falleció, eso nos afectó. Por mucho tiempo no publiqué cómo me sentía en redes sociales porque la gente puede ser muy cruel. Un día sentí la necesidad de decirles a mis seguidores cómo me estaba sintiendo”, relata la artista quien el pasado mes de junio hizo parte de un proyecto de MTV Latinoamérica y Amazon Prime Video, ‘Latin flow’, donde se muestran los nuevos rostros femeninos que se dedican al género urbano y hace parte de este reality contando su historia.







“Me di cuenta de que mi propósito era mucho más grande que yo, Dios me está tratando de mostrar algo, y necesitaba compartirlo al mundo. Si yo hubiera tenido un libro como ‘Sin límites’ cuando perdí a mi hermano, si mis papás lo hubieran tenido cuando se fueron a vivir a los Estados Unidos o cuando yo estaba perdida en mi carrera, cuando estaba tratando de encontrar mi pasión, esto nos hubiese dado una base de fortaleza. Pero el libro no solo se enfoca en mi hermano, sino en todas las cosas que han pasado en mi vida”, indica la influenciadora que cuenta con 3.2 millones de seguidores en Instagram (@Danielalegarda).



Daniela Legarda, quien también es cantante del género urbano, reconocida por su single ‘Recuerdos’, aún recuerda el último viaje que tuvo con sus hermanos, Fabio y Mari Legarda, “fuimos a Disney como la primera vez que llegamos a Estados Unidos, y siento que de alguna manera eran nuestras almas despidiéndonos”. Y Fabio, como cuenta en su libro, ahora se comunica con ella en sus sueños y le da algunas señales de que siempre está a su lado.



En el libro, Daniela relata la compleja situación económica que pasó su familia cuando recién llegaron a Estados Unidos. En el país del Tío Sam, donde vive hace 20 años, sufrió bullying y aun así, se propuso cumplir sus sueños. Para ello tiene claro que la clave está en “ser leal a ti misma, no te pierdas en la industria que estás tratando de conquistar y no se te olvide de dónde viniste y quién realmente eres”, expresa la artista, devota creyente en Dios, al que le encomienda todos sus objetivos.



Escribir esta obra fue un desafío en el que debió luchar con sus sentimientos, porque “lo más difícil de escribir un libro es creer en ti mismo y empezar. Yo pensaba que no iba a poder sola y me incentivaron a hacerlo”. Con sinceridad reconoce que ha sido la terapia más grande que ha hecho en su vida para sanarse y agrega que su hermano Fabio estaría muy orgulloso de sus logros.



Al mismo tiempo, la influencer se ha dedicado a crear contenido en sus redes sociales y canal de YouTube sembrando la semilla de “tener amor a ti misma, no dejarte afectar por las críticas de la sociedad”, y así, logró ser nominada en el 2019 como influencer fresca de MTV MIAW, gracias al apoyo que tuvo de su hermana Mari Legarda, quien le presentó a influencers en Los Ángeles, ya que ella era creadora de contenido únicamente de YouTube y desde ese momento comenzó a dedicarse más a Instagram, como lo cuenta en su libro.



Para Daniela su familia es una ficha clave en su vida y carrera profesional, debido a que son su apoyo incondicional. Su padre, Fabio Legarda, fue parte del proceso de su obra escrita. “Mi papá fue el que escribió el prólogo de mi libro, él voló hasta Bogotá para grabar ese fragmento del audiolibro. El prólogo es tan especial porque lloró y salió perfecto”, comenta esta apasionada por los viajes a quien le gusta pasar tiempo con su familia.



El libro ‘Sin límites’ se publicó el 6 de agosto en formato físico, ebook y audiolibro, leído por la misma Daniela Legarda.



Frente a las críticas que aparecieron en redes sociales sobre el contenido de su libro, esta mujer que escribe su diario desde pequeña expresa: “Criticar en redes sociales es sencillo, algo que he tenido que aprender es que no puedes hacer a todo el mundo feliz. Yo tomé la decisión de escribir un libro para tener algo más tangible y llegarles a más personas sin importar su edad, acceso a redes u otras condiciones”.

Así, desde el pasado 21 de agosto viene realizando firma de libros en ciudades de Colombia como Bogotá, Medellín, Villavicencio, Soacha y Barranquilla. “Tuve la firma de libros y fue increíble porque conocí a muchas familias. Ver a personas de diferentes edades abrir sus corazones conmigo fue especial. Una señora de edad se acercó a mí y me contó que había perdido a un hijo y leer mi libro le dio fuerza”, dice conmovida.