Daniela Erazo, la caleña que sueña con la corona 13 para el Valle en Señorita Colombia

Daniela Erazo Toro, caleña, de 24 años, comunicadora social de la Universidad Autónoma de Occidente, fue designada por el Comité de Belleza del Valle del Cauca, Combelleza, como Señorita Valle 2021.



Actualmente se encuentra en etapa de preparación intensiva con miras a participar en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena, el cual se realizará entre el 8 y el 14 de noviembre.



Modelo de la agencia El Molino, ha realizado campañas publicitarias para Studio F, Quest, Samsung, Ebba, entre otras marcas. Ha sido reportera y presentadora en el Noticiero 90 Minutos (Telepacífico), Tiempo Real (Telepacífico) y el Noticiero Red+ Noticias en Bogotá. Y ha trabajado como productora de B y T Internacional, presentando eventos para la Fundación WWB Colombia, que trabaja para cerrar brechas de desigualdad para las mujeres y promover su participación activa en el desarrollo económico.



Según Andrea Vélez, directora ejecutiva de Combelleza, “el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena retoma actividades luego de casi dos años por la pandemia del Covid-19. Nos pusimos en la tarea de buscar a una representante que tuviera las cualidades físicas e intelectuales que podrían otorgarle al departamento una nueva corona de Señorita Colombia. Combelleza escogió a Daniela Erazo por nombramiento directo, pues reúne varias fortalezas que la convierten en una excelente candidata: es caleña, comunicadora social graduada, modelo profesional, tiene mucho carisma y experiencia en los medios de comunicación como reportera y presentadora”.



¿Soñó desde niña con ser reina?



De niña me ponía los tacones de mi mamá y mis hermanas, me maquillaba, era un show, pero no soñaba con ser reina, sino presentadora y modelo. Cuando comencé a trabajar en los medios de comunicación sí soñaba ser Señorita Valle, lo hablaba con mis amigas y con mi familia y me animaban: “Vamos, Dani, tú puedes”. Y mirá, se hizo realidad.



¿Cómo se da su elección como Señorita Valle?



Mis amigos y gente del medio me decían: “Dani, por qué no lo intentas, tienes el carisma, el potencial”. Pero yo decía: “Mejor el otro año”. Estaba viviendo en Bogotá, cubriendo la parte de entretenimiento y cultura en Red+ Noticias y en el 2020 me devolví para Cali y dije: “Si no hago lo del reinado en este momento, no lo voy a hacer nunca”. Alejandro Prado, de mi agencia, El Molino, me explicó cómo prepararme. Empecé con el gimnasio y la pasarela de reina, que es diferente a la de modelo. Pero llegó la pandemia y no hubo concurso. Me sentí algo frustrada, pero dije: “Dios sabe cómo hace sus cosas, todo a su tiempo”. Seguí trabajando en modelaje, haciendo presentaciones en Cali y como periodista. Hace poco me citó Andrea Vélez y me dijo: “Queremos que seas la Señorita Valle”, y a partir de mi nombramiento, Combelleza me puso en contacto con Jorge Dusterdieck, jefe de prensa, para coordinar lo referente a mi preparación. Estaba súper feliz. El tiempo de Dios es perfecto. No hubo concurso el año pasado, pero este fui decretada como reina y lo recibí con honor, responsabilidad y una emoción inmensa.

¿Qué le dice a quienes piensan que los reinados perdieron rating o que distorsionan la imagen de la mujer?



Los reinados han evolucionado muchísimo, son una plataforma que no solamente exalta la belleza femenina, ese estereotipo quedó atrás, ahora muestran a la mujer trabajadora, pujante, emprendedora, que quiere construir un mejor país, trabajando por jóvenes, niños y adultos mayores.



¿Cómo aprovechará esta oportunidad del Concurso que regresa luego de suspenderse por pandemia?



Es una oportunidad gigante. El Concurso es una plataforma de exposición inmensa y una experiencia que lo enriquece a uno personal y profesionalmente. Este corto proceso que llevo de ser reina, me ha ayudado a ser más segura, a sacar la fuerza y el poder que tenemos las mujeres. Voy aprovechar para alzar mi voz y apoyar la educación de los jóvenes que muchas veces no cuentan con los recursos económicos suficientes. El Concurso se renueva y vuelve con toda para unir a los colombianos.



¿Volverá la corona al Valle?



Claro que volverá la corona al Valle, el departamento con más coronas hasta el momento: 12, próximamente 13, estamos trabajando fuertemente por traernos esa alegría para los vallecaucanos.



¿Es el 13 su número de la suerte?



No soy una mujer de muchos agüeros, el número 13 tiene muchas interpretaciones, pero en este caso el 13 va a ser el número de la suerte.



¿Su profesión le da una ventaja frente a otras candidatas?



Los nervios siempre van a estar al enfrentarse a una cámara o un micrófono, pero esa experiencia que he tenido me ayuda a controlarlos, a comunicarme mejor. Una reina todo el tiempo se está comunicando, no solo está transmitiendo una alegría, alza su voz por causas sociales

"Con mi novio,

Juan Pablo Orozco, llevamos año y medio. Es increíble, un príncipe, me ha apoyado en este proceso. De eso se trata el amor, de apoyarse el uno al otro". Daniela Erazo Toro, señorita Valle.

¿Cómo es su entorno familiar? ¿Siendo la menor, es consentida?



Mi familia es una bendición de Dios. Mis papás, Javier Humberto Erazo Sandoval, ingeniero electricista y Gladys Amparo Toro López, empresaria, nos criaron en un hogar lleno de amor, de unión y armonía. Mi padre, súper trabajador, me ha enseñado que debo ir por mis objetivos con disciplina. Mi mamá es el lado amoroso, fraternal, cariñoso, el eje central. Soy la chiquita y la más consentida, mis hermanas, Julieth (ingeniera industrial) y Lina (odontóloga). ya tienen familias. Son mi apoyo incondicional y me dan su amor.

¿Las mujeres transexuales deben participar en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena?



Debemos ser incluyentes, respetarnos, y si una mujer trans quiere participar, es bienvenida. Los reinados evolucionaron, quieren mostrar a una mujer líder, trabajadora, empoderada eso no tiene nada que ver con la condición sexual.



¿Desde hace cuánto se está preparando y cómo?



Desde el año pasado en gimnasio, estética, pasarela. (El odontólogo Alexander Estacio le hizo el diseño de sonrisa). Mi carrera en medios me hace sentirme más preparada en el manejo de cámaras y como periodista uno siempre está muy informado.



¿Qué aptitudes la llevarán a ganar la corona? ¿Qué debe fortalecer?



Soy constante, disciplinada, comprometida, perseverante, siempre que me trazo un objetivo, mis acciones las encamino a este. Soy apasionada y esta experiencia con más amor y pasión la voy a llevar a cabo. Sí quiero subir un poco de peso.



¿Cómo recibe la acogida que ya tiene en redes sociales?



Apenas empezaron los rumores, los fans de los reinados me apoyaron desde muchísimas cuentas, me publican en sus post, en las historias y eso me llena de alegría, pero también lo asumo con muchísima responsabilidad con mi departamento.



¿Qué concepto tiene de Gabriela Tafur? ¿Qué reina de admira?



A Gabriela admiro muchísimo por esa aura y ese carisma bonitos y porque es auténtica, inteligente, trabajadora. Es abogada, pero ejerce muy bien su labor como periodista en La W. Y a Paulina Vega, por natural, carismática y fresca. Para ganar es clave ser auténtica.