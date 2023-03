Desde hace unas semanas, se rumora que la exreina y presentadora Daniela Álvarez y el actor Daniel Arenas habrían terminado su relación amorosa, pero ninguno de los dos ha salido a confirmarlo o a desmentirlo.



La barranquillera y el santandereano no dejaban de contar, a través de las redes sociales, su historia de amor, y era algo que le encantaba a sus seguidores.



Pero recientemente, la pareja no volvió a aparecer junta en ninguna publicación; por lo que muchos comenzaron a especular sobre una supuesta ruptura que tomó más fuerza después que Daniel se diera un beso con Adamari López durante un programa en vivo. Al parecer, ese gesto habría disgustado a la expresentadora del Desafío The Box causando una gran crisis.



Ocurrió, entonces, que la semana pasada, la presentadora Tatiana Franco publicó un extenso mensaje titulado 'Carta a una red social' donde se refiere a los efectos de esas plataformas digitales en la vida de una persona, mucho relacionaron el mensaje con alguna expareja.



“Me enamoré de un monstruo y yo no sabía. Pero cómo no iba a caer rendida si se escondía detrás de una cara amigable, una sonrisa perfecta y una vida de ensueño que, aunque no era mía, despertaba mis anhelos de tenerla (...) En mi afán de agradarlo transformé mi esencia porque él me hizo creer que yo era la del problema y que para tenerlo contento necesitaba encajar en un espacio que no me pertenecía”.



Fueron muchos los internautas y amigos de Tatiana que reaccionaron a su publicación. Una de ellas fue Daniela Álvarez quien opinó: “Mejor conocidos como narcisistas encubiertos”.



Para algunos usuarios el comentario hacía alusión a Daniel Arenas o a nivel general. Y algunos le respondieron:“Narcisistas que se venden como grandes seres humanos”, “nadie está para aguantarse a otra persona que le roba la energía”, “”cuando uno entrega el corazón y llega a un acuerdo con otra persona, se debe respetar y ser fiel”, “nunca permitas que nadie cambie lo mejor de ti y lo que te hace una persona única”.