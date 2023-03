¿Quién ganó en la noche de estrenos en los canales nacionales?

Tras varias semanas de expectativa, en la noche del miércoles los canales privados nacionales estrenaron, al tiempo, sus nuevas series.

Importantes producciones con las que no solo buscan liderar los índices de teleaudiencia, también quieren aumentar la cantidad de colombianos que actualmente sintonizan dichos canales.



Luego del aumento del rating nacional durante la pandemia y sus cuarentenas, durante el último año estos números han tenido una fuerte caída, superior al 40%, debido también, a la llegada al país de todas las alternativas de plataformas de streaming, que al final, terminan ofreciendo los productos de los canales privados nacionales, con la ventaja de poder disfrutarlos sin segmentos comerciales y a la hora que el usuario lo elija.



En la actualidad, según las mediciones que publica día a día Kantar Ibope Media, durante el presente año, salvo las transmisiones especiales, como los partidos de fútbol de la Selección Colombia en sus distintas categorías, las cifras no llegan a los dos dígitos, cuando el año pasado, algunos programas llegaron incluso a los 14 puntos.



Con los estrenos de este miércoles, los canales privados nacionales no lograron encender nuevas pantallas en el país, con cifras muy similares a las que venía logrando la serie 'Leandro Díaz', que ocupaba los primeros lugares durante los últimos meses.



Así, la noche de estrenos fue liderada por la nueva versión de la famosa serie de los años noventa, 'Señora Isabel', ahora llamada 'Ana de nadie' y protagonizada por Paola Turbay, que en el Canal RCN logró 7.06 puntos, seguida de la emisión de Noticias Caracol de las siete de la noche que se ubicó en el segundo lugar con 6.79 puntos.



El programa concurso musical de Caracol, 'La Descarga', se mantuvo en sus números, y este miércoles marcó 6.45 puntos, mientras que su enfrentado directo, 'Suvivor, la isla de los famosos' se mantuvo con 5.97 puntos ubicándose en el cuarto lugar.



El estreno del Canal Caracol, 'Ventino', no corrió con igual suerte, y con 5.12 puntos, fue el quinto programa más visto de la noche.



La historia de ficción protagonizada por el joven grupo de pop colombiano no la tenía fácil. 'Los Briceño' solían marcar un poco más de seis puntos de teleaudiencia, pero desde que llegó a su fin la semana pasada, el canal Caracol decidió aplazar el lanzamiento de 'Ventino' una semana, y en su lugar, emitir doble capítulo de 'Los Medallistas', que no logró cautivar a la teleaudiencia, lo que generó que descendiera el rating de esa franja horaria.



El margen entre el primer lugar y el quinto no supera los dos puntos, por lo que todo puede pasar en el transcurso de los primeros capítulos de las nuevas historias que son estelarizadas por dos de las más queridas actrices del país, virreinas de la belleza universal en los años noventa.

Los televidentes podrán disfrutar de una producción que desafía las reglas convencionales del amor, pues se mostrará que nunca es tarde para volver a vivir una nueva historia o construir un nuevo sueño tras una ruptura o una traición. Especial para El País

