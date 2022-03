Daniel Samper Ospina cuenta los detalles del nuevo show de humor que trae a Cali

Daniel Samper Ospina estará en Cali el 1 de abril con su puesta en escena en la que analiza el país que vivimos. “Se siente mucha emoción, porque cuando presenté la obra pasada tuve muchísima aceptación, de hecho fui varias veces, en presentaciones públicas y privadas, y siempre sentía gran recepción por el contenido humorístico y crítico sobre la política colombiana. Estoy absolutamente seguro de que esta vez les va a gustar aún más a las personas que asistieron a Mi Puta Obra, la primera que hice”.



¿Qué desgracias del país empiezan con P de Polombia?



‘Con P de Polombia’ se llama así, precisamente, porque es sobre el reino de Iván Duque, que él bautizó así en el famosísimo lapsus cuando dijo que Colombia se escribía con P mayúscula. Paradójicamente el país en los últimos años, ha atravesado todo tipo de tragedias y todas empiezan con P y la obra habla de eso, de la pandemia, del Paro y del presidente perfeccionista. Es un resumen de lo que nos ha sucedido los últimos años a nivel nacional. Incluso hay una parte en la que hablamos de algunos influenciadores digitales. Eso ha permitido que la obra sea muy refrescante y no únicamente política.



¿Qué presidente considera usted que necesita Colombia?



En la obra lo digo. Creo que la persona que me merece a mí confianza para que presida Colombia es Julián Vélez, el estudiante de negocios internacionales que se quedó en Wuhan, China, que le dijeron que se devolviera para su país, y estando en el foco de la infección, prefirió quedarse allá. Ese hombre es un sabio.



¿Se lanzaría a la política y en qué basaría su campaña?



He recibido muchas ofertas, sobre todo de la comunidad calva, para que los represente, pero creo que ya es suficiente con ser periodista con p, como para además de todo terminar metido en la política. Creo que mi única dignidad, después de ser santafereño, periodista, youtuber y calvo es no ser político.

"Quiero hacer un hit como El Reguetón de la Corrupción, invitando a políticos

a cantar, cada vez es difícil que canten, al menos ante la Corte Suprema", dijo.

¿Algún blanco de sus críticas le ha dicho palabras que empiecen por P?



(Risas) Sí, sí, han recordado mucho a mi mamá, con palabras que empiezan por P.



¿Votar en blanco es votar el voto?



No. Si uno no está convencido de las otras alternativas, creo que es mejor votar en blanco que en contra de los principios de uno.



Como director de SoHo dijo “en Colombia nos escandaliza más un desnudo que una masacre”, ¿por qué cree que pasa eso?



Tenemos una moral muy católica, que se escandaliza con cosas muy puritanas, pero que pierde el asombro frente a la inequidad y frente a violaciones a los derechos humanos, como las que vivimos constantemente en nuestro país. Creo que debemos entre todos luchar contra esa doble moral.



¿Cuál ha sido su mayor reto como Youtuber?



La P de persistencia, haberme logrado convertir a un formato, que no manejaba en absoluto, porque soy un periodista hecho en el ámbito del periodismo tradicional, que creció en salas de redacción, y que estaba acostumbrado a hacer un periodismo analógico, de máquina de escribir.



Entonces creo que el mayor reto ha sido haberme logrado transformar al formato digital y ser lo suficientemente persistente para lograr que mis redes y mi contenido digital crezcan a lo largo de los años, aprender de este lenguaje nuevo.



¿La pandemia lo reinventó?



No, creo que yo me había reinventado antes. Nunca le he tenido miedo a la exploración, a la búsqueda, en mi caso, de mi profesión, a encontrar nuevos formatos para poder hacer sátira política, eso lo hice cuando me convertí en youtuber siendo columnista de revista. Y más adelante cuando encontré que uno podía hacer sátira política inventándose un juego de mesa, y sobre todo ahora, que descubrí que uno puede crear un formato escénico que permita expresar lo que mi periodismo ha expresado a través del papel.

"Mis hijas me han ayudado en la transformación digital. En Bogotá monté una escuela de Youtubers y me encanta ver cómo los profesores son más jóvenes que los alumnos”: Daniel Samper Ospina.

¿El formato escénico le permite mayor libertad de expresión?



Así es, primero porque soy más libre, aquí no tengo ningún tipo de autocensura, digo cosas muy fuertes, que seguramente en otros medios no soy capaz de decir. Segundo porque en mi oficio de escritor de humor las risas siempre eran mentales, al ser un ejercicio totalmente solitario.



En cambio aquí sí siento si la gente se ríe. La obra que llevo a Cali lleva más de 44 funciones agotadas y está el material cien por ciento probada y editada. Siempre hay un pedazo que se actualiza con las últimas noticias. Y estando en Cali pretendo tener contenidos caleños, como por ejemplo, hablaremos de su Alcalde.



¿Quiénes del medio del stand up comedy lo han apoyado?



A mí me han dado ánimo varias personas que se han dedicado a eso. El primero fue Nicolás Montero, que me dijo que debía explorar ese formato, y Antonio Sanint y Alejandro Riaño siempre han sido muy generosos para que no le tenga miedo a pasar el tipo de periodismo que hago a un formato que ellos dominan y en el que yo soy relativamente primíparo.



¿Qué es lo más difícil de traducir la realidad colombiana al humor?



La extensión, uno creería que es que no hay tema, y es todo lo contrario. Yo no sé cómo he hecho para que la obra no dure tres horas, para que los noticieros que hago en mis redes no duren cuatro horas, porque cada semana en Colombia hay tal producción de noticias disparatadas, que lo difícil al final es seleccionar de cuáles habla uno.



¿Qué personaje público colombiano no le hace gracia?



Yo creo que el humor es la mejor venganza contra los políticos, y mientras más tirano el político, con más humor hay que castigarlo. A todos trato de encontrarles la gracia, para poderlos confrontar.

Opiniones al cierre

“Álvaro Uribe montó toda una campaña de difamación y linchamiento en contra mía porque no le gustó el chiste que hice en una columna sobre Paloma Valencia. Y trató desde entonces de montar la narrativa entre sus adeptos de que yo soy un violador de niños, sin prueba alguna y habiendo tenido que rectificar por orden de la Corte Suprema”.



“Qué más reality que cubrir la política colombiana en unas elecciones, quizás me le mediría a participar en MasterChef que es el único en el que se reparten la torta y se embadurnan de mermelada, tal y como lo suelen hacer los políticos”.



“Mi mayor satisfacción con Los Danieles es que utilizamos las redes sociales para no dejarnos silenciar y haber sido solidario con un periodista al que admiro mucho, Daniel Coronell. Demostramos que en tiempos digitales no hay que pedirle permiso para utilizarlos, y si uno los utiliza bien, tiene un alcance mayor que el de los medios tradicionales.



Desde que salimos de Semana y montamos Los Danieles, a Coronell y a mí nos lee más gente. Hemos duplicado y hasta triplicado, los domingos, la lectura que solíamos tener en ‘Semana’, dice Daniel Samper Ospina.



