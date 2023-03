Dago García seduce a los usuarios de la plataforma Netflix

Las producciones colombianas, en especial las realizadas por Dago García, siguen siendo tendencia en plataformas como Netflix, ya sean películas o series, estas logran convertirse en tendencia, no sólo en Colombia, también en distintos territorios a donde llegan dichos servicios de televisión por internet.



En la actualidad, el reconocido productor y libretista, disfruta de mantenerse en el Top 10 de Netflix, tanto en la lista de las películas más vistas y las series más populares.



La serie 'La Primera Vez' y la película 'El Último Hombre sobre la Tierra', escritas por Dago García se posicionaron como dos de las producciones audiovisuales más vistas en la plataforma de streaming Netflix, cautivando no solo a los colombianos, sino a la audiencia de varios países de Latinoamérica.



'La Primera vez', que se estrenó el pasado 15 de febrero, ha permanecido por cinco semanas consecutivas en el top de las series más vistas en Colombia, Chile, México, Perú, Ecuador, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Además logró ingresar al Top 10 global de esta plataforma, por lo que Netflix no dudó en confirmar en que autorizó la realización de una segunda temporada de esta serie que se desarrolla en la Bogotá de los años setenta.



Esta serie colombiana cuenta la historia de Eva una misteriosa muchacha que llega a un colegio de hombres en la Colombia de los años setenta, rompiendo estereotipos, reglas y uno que otro corazón. Cn una narración que lleva al publico en un recorrido por diferentes referencias musicales, películas y cultura general de esa época.



Por su parte, 'El Último Hombre sobre La tierra' que se estreno el 17 de marzo debutó liderando el top de las películas más vistas en nuestro país, permaneciendo en el primer lugar durante toda la semana. También entró al top 10 de varios países de Latinoamérica como: Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.



Esta es la historia de Roberto 'Piquiña' Guzmán un hombre intenso y chabacan que está seguro tiene una oportunidad con Liliana, una hermosa y exitosa ejecutiva de la empresa en que trabajan. Durante una novena de aguinaldos en la oficina, la mujer le deja claro al pesado que solo estaría con él sí fuera el último hombre sobre la tierra, y misteriosamente sus palabras toman poder.



Todo esto se une al éxito que ha sido en Netflix producciones como 'El Paseo 6', 'Al son que me bailen tocó', 'Mi Otra Yo (Lokillo)', 'El Olvido que seremos', 'Chichipatos' y la reconocida telenovela 'Pedro el escamoso'.



Además, en otras plataformas sus producciones también se destacan, como es el caso de la película 'Góspel', que estrenó el pasado mes de diciembre en Prime Video, con muy buenos resultados.