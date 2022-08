Dago García revela detalles de 'El Rey Vicente Fernández' que se estrena este miércoles

Hace casi ocho meses que Vicente Fernández, el hombre que cambió la historia de la música ranchera en el mundo, falleció. Sin embargo, su leyenda, forjada con la fuerza y la ternura de su voz, está más viva que nunca.



Esta noche, su historia llegará a los hogares colombianos con la producción del Canal Caracol, ‘El Rey, Vicente Fernández’, una historia de ficción inspirada en la vida del cantante quien, además, de dar su aprobación para la producción de la serie, se entrevistó hasta en seis ocasiones con los productores, para contarles detalles sobre su vida.



De estos encuentros, Dago García, vicepresidente de producción y contenido de Caracol Televisión, destacó el privilegio de estar con el cantante por varias horas, escuchando sus historias, verle emocionarse hasta las lágrimas cuando hablaba de su madre y sus amigos de juventud, y cantando en los momentos más inesperados en medio de un relato.



“Vicente era un hombre que de verdad disfrutaba cantar”, señaló García.

La producción, que tardó más de un año en su preparación se grabó principalmente en México, bajo la batuta de tres directores: Andrés Lizarazo, colombiano; Conrado Martínez, cubano, y Fernando Urba, mexicano, quienes asumieron la responsabilidad de contar la historia del ídolo de América Latina, en diferentes etapas de su vida.



“En Caracol nos hemos especializado en biopics, es por eso que cuando estabamos buscando qué historia contar para nuestra primera producción internacional, encontramos en Vicente Fernández una gran oportunidad, pero también el gran reto por ser el artista más representativo de la cultura mexicana”, confesó Dago García, durante el lanzamiento a medios de esta serie.



“Nuestra oficina internacional se encargó de toda la negociación con el cantante y su familia. La producción colombiana tiene muy buena reputación en México y eso le dio confianza a la familia de que ponían en buenas manos el proyecto. Siempre se manifestó una precupación porque el contenido no fuese a ocasionar algún daño a doña Cuquita, la esposa de Vicente”, agregó el productor, quien confirmó que pese a la estrecha relación y popularidad del cantante con Colombia, no se incluirá al país en la serie.



“La trama va desde los inicios de los años 50 hasta el 76. Después de ese año fue que su carrera revivió aquí. Durante nuestras charlas siempre se acordaba de Jorge Barón, quien lo trajo a cantar, y de Amparo Grisales, porque fue muy amigo de Jorge Rivero, pareja de ella cuando vivió en México”.



Además del aval de la familia Fernández, otro de los retos de esta producción fue conseguir cuatro elencos de actores para épocas diferentes, siguiendo el mismo hilo de la historia. “Desde ‘Escobar, El Patrón del Mal’, no habíamos tenido un reto como este. Todo nuestro elenco, aunque tenga dos parlamentos, está conformado por actores. Se hizo un trabajo muy riguroso buscando personas con la tipología de Vicente y la familia, que cantaran y se parecieran en todas las edades”, agregó el productor.



Cuatro actores mexicanos dan vida a ‘El Chente’: Kaled Acab, en su niñez; Sebastián García, en su adolescencia; Sebastián Dante, en su juventud, y finalmente, Jaime Camil, en la edad adulta. Todos ellos tuvieron que trabajar sus técnicas vocales, para interpretar el 95% de las canciones que se escucharán en la serie.



“Hay una relación estrecha entre la fisionomía y la voz. No es tan fácil usar la voz del artista original y que quede bien con la expresión. Al usar la voz del cantante con otra cara, se corre el riesgo de que pierda credibilidad. Este fue un punto en el que trabajamos muy cuidadosamente con los diseñadores musicales de las series de Selena y Luis Miguel”.

Próximamente, la serie musical podrá ser vista en todo el mundo, a través de la plataforma de Netflix. Especial para El País

La historia

Todo inicia con la vida y primeras decepciones de un niño Vicente, a quien solo le interesa cantar. En su juventud, Vicente es un muchacho atractivo y delgado que se ve a sí mismo como el hombre de la casa, como la persona que, por obligación, debe sacar adelante a su familia.

Paralelamente se cuenta la historia de un Vicente ya cantante, joven padre y esposo, quien busca hacerse un camino en la música,

inspirado por sus ídolos Pedro Infante, Javier Solís, y Jorge Negrete, los tres inolvidables cantantes de México.



Finalmente, la etapa adulta comprende los años de un Vicente entre los 30 y 40 años. El charro ha dejado de ser un soñador y se ha convertido en un músico reconocido y en alguien que debe manejar la naciente fama a la par de la vida familiar. Se enfrenta a las tentaciones y muestra las vicisitudes que conlleva ser una persona pública.



LAS OTRAS SERIES DE VICENTE



Este miércoles, después de La Voz Kids, el Canal Caracol tendrá uno de sus estrenos más esperados de la segunda parte de este año.



Sin embargo, no es la única producción, desde el melodrama, que se ha realizado basada o inspirada en la vida de uno de los más grandes ídolos de la ranchera de todos los tiempos, pero si es la autorizada por la familia Fernández.



Las otras, han generado polémicas e incluso amenazas de demandas, pero ya se vienen emitiendo en países como México y Estados Unidos.



SERIE NO AUTORIZADA

Pese a los reclamos de la familia, Televisa ya estrenó ‘El último rey: el hijo del pueblo’, serie basada en la biografía no autorizada sobre Vicente, que además, ya fue estrenada en Estados Unidos por Univisión.



Pablo Montero es el responsable de protagonizar esta serie basada en la biografía, no autorizada, escrita por la argentina Olga Wornat.



Todo esto, pese a los intentos por no permitir su emisión, tanto en México y Estados Unidos, por parte de María del Refugio Abarca Villaseñor, más conocida como Doña Cuquita, esposa del fallecido Vicente Fernández.



Por medio de las redes sociales, ha presentado copias de todo tipo de documentos legales que dice que ha interpuesto a través de sus abogados, para que no se emita la serie. Su principal argumento ha sido el uso no autorizado, ‘y con fines de lucro’ de marcas registradas, lo que para la familia Fernández, afecta el prestigio y reputación del artista.



EN EL INFIERNO

Otra de las series es ‘El infierno de Vicente Fernández’, que narra la historia real que sucedió a partir del 20 de mayo de 1998, cuando arrancaron 120 días de horror para Vicente Fernández Jr, hijo del Rey de la Ranchera, cuando una banda criminal lo secuestro en el rancho Los Tres Potrillos, una tragedia que marcaría a la Dinastía Fernández para siempre.



“Con la serie quiero hacer una catarsis personal y sanar las heridas que me dejó el secuestro. Espero poder contar la verdad de los hechos y dejar de lado las mentiras que han inventado y publicado”, comentó Vicente Fernández Jr.



Un lamentable episodio en la vida del artista que le costaría dos dedos de su mano y que demuestra que la maldad no tiene límites. Una conmovedora historia realizada en Colombia con un elenco que próximamente se anunciará. Esta producción se estrenará en la plataforma www.tuseriefavorita.com