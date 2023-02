"Da piedra": el 'Flaco' Solórzano desmiente rumores sobre su situación económica

Luego de que varios medios difundieron rumores sobre la actual situación financiera del 'Flaco' Solórzano, el reconocido actor caleño salió a desmentir las especulaciones.



El 'Flaco' Solórzano denunció a través de sus redes sociales que varios medios nacionales difundieron información falsa sobre su situación económica. Se había dicho que el actor se encontraba afrontando una supuesta crisis debido a que, según se decía, las productoras ya no lo estaban contratando. "Es una hartera hacer este tipo de comunicados pero pues toca hermano, toca, a uno le da piedra", dijo.



"Comenzaron a publicar algo que se volvió muy viral, dijeron que el 'Flaco' Solórzarno se fue a vivir a Cali porque está llevado, está en la olla, mejor dicho se está comiendo un cable, está viviendo de sus ahorros, mejor dicho, está haciendo de mimo en la esquina de un semaforo, y no es verdad", aclaró.



"Yo me imagino que cuando estudiaron comunicación social perdieron metodología de la investigación, perdieron ética, perdieron todo", afirmó.



Asimismo, le aclaró a sus fanáticos que se encuentra bien, que decidió vivir a Cali porque le encanta la ciudad y que su negocio de choripanes en la capital del Valle que montó junto a su esposa, sigue en pie.