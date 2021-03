Cuatro mujeres que son ejemplo de lucha contra las adversidades

Álvaro José Carvajal Vidarte

Las mujeres encuentran fuerza al escuchar historias reales y compartir sus propias experiencias con otras. Un 32 % de ellas manifiesta que estas conexiones les ayudan a superar los desafíos y un 72 % se siente mejor cuando comparte sus propias experiencias.



Dicho resultado lo reveló una reciente investigación de la compañía de belleza Avon Colombia, que en el mes de la mujer y junto a la Fundación para la Mujer realizaron un panel, moderado por la periodista caleña Mábel Lara, en el que se compartieron tres historias de tres valientes: Yolanda Perea, defensora de los Derechos Humanos y lideresa social; Johanis Menco, atleta paraolímpica y exfutbolista profesional y Camila Galindo, comunicadora social y periodista. Ellas, pese a abusos, accidentes y condiciones físicas, lograron superarlas, aceptarlas e inspirar a otras a convertirse en #MujeresSinLímites.



Por otra parte, Silvana Araújo es otra de las colombianas que ha buscado inspirar a muchas más con su ejemplo. A sus 27 años ha impactado una comunidad de millones de mujeres ayudando a cambiar su calidad de vida a través del ejercicio y motivándolas a tener una mentalidad saludable con su campaña #NoMeRindo.

Puede leer: "Necesitamos una pandemia de optimismo": Elsa Punset

"Nos falta creernos el cuento"

Camila Galindo, periodista, asegura que los límites son mentales. "Una vez encuentras esa fuerza interior no paras", asegura. Especial para El País

Camila Galindo, comunicadora social y periodista, tiene una malformación de nacimiento en sus manos, pero esto nunca ha limitado sus sueños, porque para ella el límite es mental.



"Después de 27 cirugías dije: ‘no más, así me amo’", cuenta. "Esto es un cascarón simplemente, importa lo que eres por dentro", afirma, señalando su cuerpo. "Sé que creer en nosotras mismas es difícil, pero una vez encuentras esa fuerza interior no paras. Siempre hay algo o alguien por quién luchar", agrega.



Actualmente, mientras inspira a otros de diferentes maneras con su historia, se encuentra trabajando en lo que la apasiona, el periodismo. "Ser una mujer sin límites es tener esencia, dejarse llevar, entregarlo todo hasta cumplir los retos personales, reconocernos, cuidarnos. Todas las mujeres podemos ser mujeres sin límites, lo que nos falta es creernos el cuento", concluye.

"Busqué el para qué"

Johanis Menco es hoy una atleta paraolímpica que representa a Colombia en torneos mundiales. Especial para El País

Johanis Menco, atleta paraolímpica y exfutbolista profesional, el 28 de junio de 2019 tuvo un accidente que dio un giro de 180 grados a su vida. Pero su fuerza interior la llevó a superar todos los límites para cumplir sus sueños como deportista, incluyendo la amputación de una de sus piernas. Hoy es una atleta paraolímpica que representa a Colombia en torneos mundiales.



"Al principio tuve mucho miedo, de llegar a casa y verme en un espejo, de que los demás me preguntaran ¿qué te pasó?, pero me metí en una nueva imagen. Seguí el consejo de mi madre de buscar el para qué me había pasado a mí eso y así saqué fuerza para continuar", cuenta.



“Una mujer sin límites se caracteriza por tener una disciplina y amor, incluso, en las pruebas más grandes, es una mujer que no se rinde a pesar de los obstáculos”, destaca Johanis.

"No soy pobrecita"

Yolanda Perea, víctima del conflicto, es hoy defensora de los Derechos Humanos y lideresa social. Especial para El País

A los 11 años Yolanda Perea se convirtió en víctima de violencia sexual y del conflicto armado. No solo vivió el asesinato de su madre, su abuelo la culpaba porque, según él, por haber denunciado el hecho, mataron a su hija.



“Estamos en un país donde la culpa siempre es de las mujeres, debemos luchar para que eso cambie”, dice esta defensora de los Derechos Humanos y lideresa social. “Tú decides si te quedas con el dolor que te puede generar cáncer o afán de venganza y afectar a inocentes, o si avanzas y retomas tu vida”.



“Nos llaman pobrecitas, pero somos valientes”, dice la madre de Salomé (de 18 meses) y estudiante de primer semestre de derecho, que forma líderes mujeres en varios municipios del país.



#NoMeRindo

Silvana Araújo fue elegida por la Revista Forbes como una de las celebridades ‘Fit’ más importantes de Colombia. Especial para El País

Silvana Araújo es otra de las grandes mujeres que destacamos en este mes. Es graduada de la Universidad de Miami en Psicología y ha enfocado su carrera como coach de estilo de vida saludable y acondicionamiento físico.



Desde hace varios años se ha dedicado a compartir sus conocimientos a través de sus redes sociales, creando una comunidad como entrenadora fitness en Latinoamérica, donde enseña a mantener un estilo de vida saludable de una manera equilibrada.



A raíz de esto nació el equipo ‘#NoMeRindo’, el cual cuenta actualmente con una comunidad en Facebook de más de 60.000 mujeres activas. Silvana fue elegida por la Revista Forbes como una de las celebridades ‘Fit’ más importantes de Colombia, en la edición de febrero 2021.

Campaña

‘Mi historia importa’



Avon Colombia creó la galería global: ‘Mi Historia Importa’ de historias e imágenes para conectar a mujeres de todo el mundo, celebrar logros e inspirar a otros a desarrollar su potencial, a través de https://watchmenow.avon.com/



"Esta galería da a las mujeres un espacio para hablar, compartir sus historias y celebrar sus logros. Recopila historias auténticas de todo el mundo, mostrando que las mujeres somos fuertes, valientes y poderosas y que nunca debemos ser subestimadas. Cuantas más historias podamos reunir y más modelos positivos podamos encontrar, más impacto tendremos", afirmó María Adelaida Saldarriaga, gerente general para el clúster Andino de Avon.