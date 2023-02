¿Cuánto factura? Las ganancias de Shakira tras el éxito de sus canciones contra Piqué

La frase "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan" se convirtió en una consigna para muchas fanáticas de la barranquillera luego del lanzamiento de su Sessions #53 con Bizarrap. Además de cantar este verso, Shakira lo ha "encarnado", pues su éxito musical la ha llevado a agrandar su fortuna.



Y no solo la sesión con Bizarrap ha catapultado sus finanzas, sus otros dardos a Piqué Te felicito y Monotonía también son la prueba de que Shakira factura.



Según el portal Celebrity Net Worth, la colombiana ha ganado más de 22 millones de dólares gracias a estas tres canciones. Sus sencillos han sido exitosos tanto en plataformas digitales, como en millones de emisoras y eventos que pagan por tener la música de la barranquillera en sus playlists.



La popularidad de estas canciones no solo obedece al talento de la cantante, sino también a sus letras. En los tres éxitos, la colombiana abrió su corazón para mostrarle al mundo sus sentimientos luego de la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué.



Además, muestra una faceta nueva artística, al lanzar comentarios tan directos sobre su ex y la nueva novia, Clara Chía.



De hecho, la session con Bizarrap llevó su alcance a otro nivel, llegando al récord del lanzamiento en español con más éxito en la historia de YouTube. Incluso, estuvo varias semanas en el puesto número 1 del ranking global de Spotify.



Hoy Shakira acumula una fortuna de 300 millones de dólares, fruto de sus más de 125 millones de discos vendidos a nivel mundial, además de sus otros negocios, como la venta de perfumes hechos con casas de moda como Burberry y Parade Underwear y sus acciones en la empresa Skinny Dipped.