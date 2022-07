¿Cuál fue la reacción de Metallica al aparecer en la temporada final de 'Stranger Things'?

La canción ‘Master of Puppets’ de la mítica banda de rock Metallica, hace parte de uno de los momentos más impactantes de la temporada final de Stranger Things. La escena se da cuando 'Eddie', uno de los personajes más representativos del último capítulo, interpreta con su guitarra esta canción.



Dentro de esta escena, que hace parte del capítulo final de la cuarta temporada, el personaje de Eddie, el líder de Fuego Infernal, es el encargado de atraer a los demomurciélagos para que Nancy, Steve y Robin puedan enfrentar a Vecna. Para lograr su misión, Eddie usa su guitarra eléctrica y en lo alto de su casa empieza a entonar la mítica canción de Metallica.



Esta escena generó en los fans de la serie todo tipo de reacciones, incluso el pronunciamiento de la banda, quienes a través de las redes sociales mostraron su agradecimiento por haber hecho parte de la una de las producciones más populares de Netflix.

A través de una publicación y pocos días después del estreno de los últimos episodios de la serie, la banda compartió en su Instagram el video de la escena junto a un texto en donde describen la importancia que tuvo haber hecho parte de la banda sonora de la serie.



“La forma en la que los hermanos Duffer han incorporado la música en “Stranger Things” siempre ha estado a otro nivel, así que estábamos más que emocionados de que no solo incluyeran “Master of Puppets en la serie, sino que construyeran una escena tan importante alrededor de ella”, aseguraron en la publicación.



Debido a la presencia de esta canción en la serie, Metallica logró posicionar de nuevo ‘Master of Puppets’ dentro de la lista de éxitos de plataformas de música como iTunes o Spotify.