¿Cuál fue el look ganador?: expertos en moda analizaron la imagen de los candidatos presidenciales

De acuerdo con los códigos de moda, la camisa blanca, especialmente en un candidato presidencial, busca denotar transparencia; las mangas recogidas simbolizan trabajo propio y esfuerzo por lograr metas, y las manillas, usadas aún en contextos formales, buscan reforzar un mensaje de conexión con el país.



Los colores vivos, los polos manga larga, los jeans y mocasines, son las prendas elegidas por los aspirantes para lograr comodidad y jovialidad.

El País consultó a varios expertos en moda para analizar los looks que usaron, en los comicios, los políticos en disputa por el cargo de mandatario de los colombianos.



De acuerdo con el diseñador de moda Andrés Otálora, “los candidatos se destacaron por su sencillez en su forma de vestir en esta jornada de votación. El uniforme predilecto fue camisa y jeans con cortes clásicos y tonos claros, en looks que evocaron paz, neutralidad y cercanía con los colombianos. Cada uno lució relajado entre el público que los apoyó y acompañados de sus seres queridos”.



En cuanto a las esposas de los presidenciales, “ellas lucieron acorde con sus esposos y con el día, domingo, que es más para vestirse casual y relajado”.



Para Beatriz Arango, periodista especializada en moda, “Rodolfo Hernández acudió a dos prendas atemporales, que le dieron un aire refrescante y juvenil. El tono de su camiseta le dio luminosidad a su rostro y reafirmó el aire jovial que quiso trasmitir, al tratarse del candidato de mayor edad en la contienda”.

Rodolfo Hernández “se decantó por su estilo de camibuso de marcas reconocidas como polos Lacoste, tratando de parecer más joven”, dijo el comentarista de moda Juan Carlos Giraldo.



“Ninguno de los candidatos hizo ningún esfuerzo ni varió su estilo, obedeciendo mucho a sus estrategas publicitarios de presentarse como son”, concluyó el periodista del programa televisivo La Red.



Gustavo Petro, de acuerdo con Beatriz, “llevó un look convencional de diario: un blazer casual en tono oscuro con detalle en contraste en las coderas. Su esposa eligió jeans, camiseta y saco corto. El toque vistoso lo aportó el pañuelo anudado al cuello. Pensé que optaría por algo más visto, debido a su manifiesto interés por el diseño nacional y sus posibilidades expresivas”.

Gustavo Petro “siempre regido al establecimiento y a lo que dicta el rol de candidato presidencial, siempre con su vestido completo”, comenta Giraldo. Con un tono apropiado para el clima bogotano, sin corbata, pero con saco y pantalón azul navy, en contraste con su camisa blanca. Según Dusterdieck, “seriedad y desenfado bien mezclados. Transmitió una imagen cercana a la de presidente”



Por su parte, según Arango, el candidato Federico Gutiérrez y su esposa, Margarita Gómez, “eligieron tonos neutros en su indumentaria: blanco y azul oscuro. Lucieron en armonía cromática y con aires de comodidad, para la jornada”, asegura Beatriz. Y agrega que Sergio Fajardo “acudió a las urnas con un atuendo que ya es su sello: camisa de mangas recogidas, en tono claro, y jeans sin cinturón. Ningún elemento distintivo para un candidato que poco se ocupa del tema comunicativo y estético. Apostó por lo básico”.



Federico Gutiérrez lució “su estilo desabrochado, de paisa culebrero”, dice Giraldo. Con una camisa en tono claro y de su talla, por dentro de un pantalón formal en tono azul navy de corte moderno; zapatos y cinturón a tono. “Se arremangó la camisa, sin dejar descubiertos sus antebrazos. Su animosidad estaba acorde con lo casual y fresco de su atuendo”, asegura Dusterdieck.

“Fajardo muestra desde su look una desconexión del interés por la moda. No se desconecta de su contexto académico y científico” Beatriz Arango

El análisis que hace el periodista y columnista de moda Jorge Dusterdieck sobre los looks de los aspirantes a suceder a Iván Duque en la presidencia, parte de la convicción que pusieron algunos en su atuendo, como Gustavo Petro, el mejor vestido para la ocasión, según su criterio. “La elección de colores, el saco, la forma en que posó y se rodeó de su familia, lo hizo ver tranquilo, fresco, sin prepotencia, pero seguro”.



A juicio de Dusterdieck, “para compenetrarse con el pueblo no hay que salir en mangas de camisa y con un polo en color vibrante, hay que mostrar cercanía y generar una imagen de respeto, el detalle que marque la diferencia”.



Sergio Fajardo, afirma Dusterdieck, “siguió la línea de su estilo desenfadado, pero muy informal. Ejerció su derecho al voto vistiendo jean y camisa azul claro de una talla un poco grande. Ir en mangas de camisa y sin cinturón acrecentó más la informalidad del atuendo. No llevó un traje adecuado para la ocasión. Pecó por informal”. Rodolfo Hernández, “llevó jeans y un camibuso amarillo, acorde con el clima de Bucaramanga, donde votó, pero poco apropiado para el momento”.

Sergio Fajardo “optó por su look de catedrático, cercano a sus alumnos”, explica Giraldo. “Siguió la línea de su estilo desenfadado, pero pecó por ser demasiado informal. Con jean y camisa azul clara, de una talla más grande. Ir en mangas de camisa no es la opción más recomendable para el momento y no llevó cinturón”, expresa Jorge Dusterdieck.