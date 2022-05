Bandera anticorrupción y campaña en redes: las claves del 'fenómeno' Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández dio la gran sorpresa este domingo al pasar a la segunda vuelta presidencial, donde disputará la llegada a la Casa de Nariño frente a Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico.



El ingeniero y su coequipera, la docente Marelen Castillo, no solo obtuvieron el 28 % de la votación, sino que además representan el movimiento Liga de Gobernadores Anticorrupción y una de las banderas que más resaltan es la transparencia y la lucha anticorrupción en un eventual Gobierno. Pero, ¿cuál es la clave del éxito de Hernández?

En las últimas semanas, el candidato dio a conocer propuestas que, probablemente, calaron en el electorado. Por ejemplo, a través de un video publicado en sus redes sociales, aseguró que de llegar a dirigir el país no va a cobrar sueldo porque su afán no es ganar plata.



De hecho, el exalcalde de Bucaramanga había anunciado que no haría su campaña en la plaza pública: “El mundo es digital, nosotros somos digitales”.



“Hoy me comprometo a donar mi sueldo como presidente de la República y a entregárselo a los más necesitados. Lo que quiero es devolverles a los colombianos un poco de lo que me han dado”, sostuvo en su momento Hernández.



Otras propuestas del mismo talante son: quitar los carros a los congresistas, convertir la Casa de Nariño en el Museo Fernando Botero, restringir el uso de aviones para los altos funcionarios comenzando por el Presidente, el Vicepresidente y los Ministros.



Además, aseguró que acabará más de 30 embajadas de Colombia, como las que el país tiene en Uruguay, Paraguay, Bolivia, Polonia, entre otras.

Campaña en redes

Rodolfo Hernández fue el aspirante a la Presidencia que invirtió menos recursos en grandes encuentros en plazas públicas. Sin embargo, supo aprovechar las redes sociales para acercarse a la ciudadanía.



Y en consonancia con eso no hizo un cierre de campaña masivo y presencial, sino que se dirigió a sus simpatizantes a través de una conexión remota.



Incluso, conquistó redes sociales donde predominan los jóvenes como TikTok e Instagram.



Al respecto, el consultor en comunicación digital política Juan Sebastián Delgado, explicó que “en los últimos 20 días ha sido el candidato sorpresa digital, casi todos los indicadores los ha tenido superiores al resto de presidenciables: crecimiento en redes sociales, en interacciones, en búsquedas en Google”.



Así, el exmandatario logró consolidar una presencia fuerte en el ecosistema digital y ser conocido más allá de Santander, su departamento de origen y donde obtuvo el mayor electorado.



Por otra parte, Hernández se ha caracterizado por hablar de forma desparpajada y usar un lenguaje simple que le permite acercarse al colombiano de a pie.

La trayectoria política de Hernández

El candidato Hernández nació en el municipio de Piedecuesta, Santander y tiene 77 años. Es ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia y ejerció durante años en proyectos de vivienda que le permitieron fundar la constructora HG Constructora, desde la cual realizó diferentes proyectos a lo largo de su vida.



Su trayectoria política comenzó como concejal en Piedecuesta, desde donde pudo comenzar a trabajar en su aspiración para la Alcaldía de Bucaramanga para las elecciones regionales del año 2015, de las cuales resultó electo.



Durante su labores como alcalde tuvo diferentes inconvenientes con los organismos de control, en noviembre de 2018, en medio de una discusión con el concejal Jhon Claro, Hernández golpeó en la cabeza al funcionario del Concejo, hecho que le causó una suspensión de su cargo de tres meses por parte de la Procuraduría.



En septiembre de 2019 también fue investigado por presunta participación política mientras ejercía como alcalde y nuevamente fue suspendido durante tres meses, la suspensión no la cumplió debido a que en el mismo mes Hernández renunció a su cargo para poder hacer campaña por el actual alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas.



Actualmente, el candidato Hernández está siendo investigado por, presuntamente, haber cometido el delito de celebración indebida de contratos por presuntas irregularidades contractuales en un contrato de asesoría en la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga, Emab.



Al candidato se le acusa de haber permitido la adjudicación de manera irregular un contrato de un costo de 336 millones de pesos para la implementación de una nueva tecnología en el relleno sanitario.



El 18 de abril del presente año, en medio de una audiencia, el candidato no aceptó los cargos. La próxima audiencia de acusación se citó para el 21 de julio después de haber terminado el proceso electoral.



Hernández anunció su candidatura presidencial desde su movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción el cual actualmente tiene presencia en la Asamblea de Santander y tendrá representación en la próxima legislación del Congreso de la República.