¿Cuál es el secreto detrás del éxito de las series españolas?

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Con series y películas, España llegó al nuevo continente para ganarse al público latinoamericano, y especialmente a los colombianos que a través de las plataformas streaming de televisión como Netflix y Amazon Prime, mantienen en el top de las más vistas a las producciones ibéricas.



Series españolas como La Casa de Papel se han convertido en un fenómeno mundial, llegando a ser más queridas afuera que en su país de origen.



Otros títulos españoles que han cautivado al público mundial son Élite o Las Chicas del Cable, que han causado mucho impacto al recrear historias cotidianas. Comedias como ‘Te quiero, idiota’ reflejan frescura en sus temas y abordaje visual.

El cine español, en furor



El cine español llegó a Latino América, pero no como un invasor, sino como aliado en coproducciones que surgen desde países como Argentina, Colombia y México. Como afirmaba hace unos años la productora española María Zamora de Avalon Producciones, “países como Colombia o México no son sólo estratégicos para la financiación, sino también para la explotación de una película. Para una película española, la estrategia de explotación va a ser más sencilla mediante estos países”.



En este sentido, Diego Ramírez, productor caleño que realizó ‘Ciudad Delirio’ en unión con España, destacó: “coproducir con España es algo orgánico”.



Sin embargo, con la llegada de las plataformas streaming, es claro que las producciones españolas están imponiéndose en el gusto del público.



Para Ana Piñeres, productora y vicepresidenta de CMO Producciones en Colombia, “las producciones españolas encontraron un nicho de consumidores latinoamericanos, al que llegan con mayor fuerza entre otros aspectos, por el idioma, ya que al colombiano le gusta ver historias en su idioma, porque es más cómodo”.

Otro aspecto importante del éxito de las producciones españolas, según Piñeres, es que “Netflix es muy acertado en su programación, solo incluyen en su catálogo lo que realmente se identifica con sus públicos, porque ellos tienen números y estadísticas que determinan sus elecciones en función de las tendencias que se imponen”.



En esto coincide con Gerylee Polanco Uribe, productora de Ojo-agua Cine, “España y Colombia tienen unas relaciones bilaterales muy arraigadas, más allá de la colonización a nivel histórico, por ejemplo el programa Ibermedia que asocia todas las producciones iberoamericanas, esto genera una gran empatía”.



Pero, como aclara Polanco Uribe, hay un factor influyente por fuera de la calidad que puedan tener estas series y películas, “el mercadeo puede imponer una producción, pero eso no quiere decir que tenga un verdadero valor cinematográfico, no todo lo popular es bueno, esa visibilidad puede deberse a una gran inversión en publicidad”.

La hora de las series españolas



No solo es ‘La casa de papel’, series como ‘Élite’, ‘Las chicas del cable’ y ‘Vis a vis’ han sentado a los colombianos durante horas en frente de la pantalla, tratando de llegar con velocidad al final que tanto añoran.

Pero, ¿por qué ocurre esto con series de España y no con producciones alemanas, mexicanas o asiáticas?



“Lo que pasa es que al público colombiano no le gusta leer. Por eso prefiere las películas dobladas y las series en español, para no leer los subtítulos”, opina la crítica de cine Claudia Rojas, quien admite no ser ninguna fanática de la dramaturgia española.



Para Dino Ventolini Zuluaga, magíster en Cinematografía, la acogida que han tenido las producciones españolas en Colombia se debe a la cercanía cultural y lingüística entre los dos países, pero también por el vínculo entre las producciones españolas y latinoamericanas y “esto se debe a diversos motivos, entre ellos los numerosos proyectos que ese país tiene en conjunto con países latinoamericanos, entre esos Colombia”, aclara.



Sin embargo, Ventolini sí reconoce que, para él, las series no se han vuelto exitosas única y exclusivamente por ser españolas, para él esto ha sido posible gracias al alcance y versatilidad que permiten las nuevas plataformas de streaming, como Netflix, donde puedes encontrar cualquier producción y verla en el tiempo que se desee.



Algo similar opina Rojas, para quien el público actual es más de plataformas y no de los formatos largos que se utilizaban en las novelas mexicanas, país que, para ella, antaño era el que marcaba la parada.



“España tiene más producciones de formato corto que México, quien apenas está incursionando en ese mundo. Pero a futuro países como México, Argentina, Chile reconquistarán el mercado”, ya que, según ella, tienen más recorrido melodramático.



Ventolini, por su parte, no tiene claro si las series españolas pasarán de moda, pero lo que sí asegura es que la forma de ver series cambió para siempre gracias a las plataformas.