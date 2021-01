Consejos para que sus sueños y planes de vida no se queden en el aire

Juan Felipe Delgado Rodriguez

Todas las personas tienen sueños y todos desean hacerlos realidad, por grandes o pequeños que sean, pero muchas de esas fantasías nunca llegan a materializarse, ¿el motivo? En muchas ocasiones es porque las personas suelen gastar energía de forma desorganizada y no tienen una hoja de ruta que podría facilitarles el recorrido hasta la meta.



Según, Alejandra, mentora de sueños, autora de los libros ‘¿Cómo crear tu mapa de sueños?’ y ‘Hola sueños’ y creadora del perfil de Instagram: @holasuenos, el motivo por el que no se logran los sueños se pueden resumir en cinco: o la persona no sabe lo que quiere en realidad, se encuentra desesperado por el resultado, su inacción impide que su sueño se haga tangible, su mentalidad y vibración no están alineados con sus sueños o tal vez su programación inconsciente le impide alcanzarlo.



Alejandra recuerda que, sin importar cuantas veces la gente se diga con su mente consciente que serán capaces de lograr las cosas, si con su mente inconsciente se están diciendo todo lo contrario, no lograrán nada ya que esta última representa el 95% de los pensamientos.

Recalca que la situación en la que se encuentra una persona en la actualidad no marca ni determina su futuro, pero sí representa su pasado, por lo que los pensamientos, emociones y acciones pasadas definen la realidad individual actual, eso quiere decir que antes de poder avanzar las personas se deben hacer cargo de los pensamientos y vibraciones que emiten, para que su futuro sea diferente a su presente.



Por eso invita a las personas a sanar esas heridas que les ha dejado el pasado, para poder tener pensamientos diferentes, ya que la mentalidad es responsable en un “60% de tu éxito. No olvides que tus pensamientos son energía, así que si estás pensando bajo, estarás vibrando bajo”.

Se puede hacer una carta al ‘yo’ de diciembre de 2021, donde se escriba lo que se tenía al final del 2020 y los sueños que se querían alcanzar en diciembre de 2021

Luego de cortar el pasado y sanar lo que retiene su presente, las personas ya pueden empezar a crear sus sueños y preguntarse ¿qué quiero lograr y cómo voy a hacerlo?



“Uno de los principios más importantes para manifestar un sueño es visualizarlo, monstrándole al inconsciente una realidad posible y sentirla tuya. Si tus sueños no son claros, sino que están mediocremente definidos, el universo te dará resultados mediocremente inesperados”, aclara la mentora, quien le recuerda a las personas que luego de visualizar la meta, hay que tomar acción y con pequeñas tareas diarias ir acortando camino hasta el sueño.



Alejandra igualmente explica que la ansiedad, el estrés y la carencia (por la necesidad inminente del éxito), generan que al final las personas manifiesten en sus vidas una realidad opuesta a la que en realidad se deseaban. Por eso, para evitar caer en este error, la mentora recomienda que las personas confíen en que el resultado llegará en el momento indicado (y no cuando ellas lo deseen) y que también procuren realizar sus acciones desde el amor y no desde el miedo, emoción que suele canalizar energías negativas.

Un paso vital para lograr los sueños es la acción, pero muchas personas que crean su mapa de sueños, se olvidan de traerlos al plano físico a través de acciones diarias.

¿Qué es un mapa de sueños y cómo hacerlo?

Según la mentora de sueños, un mapa de sueños es una herramienta que permite que las personas plasmen lo que quieren ser y la vida que quieren manifestar. Mientras que el proyecto de vida es un plan escrito, el mapa de sueños es algo más visual.



“El mapa de sueños nos permite visualizar todos los días y enfocar nuestras acciones y esfuerzos en cumplir nuestros sueños. Nos reenfoca cuando estamos solo trabajando en actividades rutinarias y nos reconecta con las acciones que son más representativas y que nos va a ayudar a avanzar en el cumplimientos de nuestra vida soñada”, explica.



El primer paso para hacer un mapa de sueños es escribir todas las áreas que hacen parte de tu vida: la laboral, la familiar, la de diversión, para que así las personas no se enfoquen exclusivamente en lo laboral.



Seguidamente, en cada una de las áreas redactar todo lo que desea que llegue a su vida: una mejor pareja, un mejor empleo con más salario, un viaje a alguna parte del mundo. La idea es no poner límites a la imaginación, pero siempre tener los pies en el suelo y saber que eso se puede lograr, en un determinado tiempo.



La mentora de sueños aconseja elegir un máximo de 20 sueños, para no saturar la mente, y buscar una imagen que represente cada uno de esos sueños, para así poder visualizarlos a diario.



El método antiguo para hacer un mapa de sueños es en una cartulina, con colores y recortes de periódicos o revistas, que ayuden a visualizar. Sin embargo, también se pueden hacer mapas de sueño en un collage en PowerPoint o creando un libro de sueños, donde se puedan pegar los sueños y al lado escribir el plan de acción.



La experta también recomienda tener una agenda diaria en la que se escriba cuánto tiempo se le dedicó ese día a las pequeñas acciones que ayudarán a cumplir el sueño, para ser más consciente de lo que se hace.

Vencer la pereza



La pereza es la falta de voluntad e iniciativa para realizar las acciones diarias necesarias para poder alcanzar los objetivos semanales, mensuales y los sueños.



Cuando la pereza gana, a las personas se les dificulta concretar proyectos. Por eso algunos consejos para vencer la pereza:



1. Identificar que lo está bloqueando: reconozca qué o quién le está bloqueando la energía; puede que usted esté desconectado de los sueños internos, por estar conectada a sueños externos.



2. Encuentre un propósito: descubra el por qué y el para qué de lo que está haciendo, reconociendo la intención detrás de la acción: todo es por alcanzar el sueño propio.



3. Cree prioridades: Póngase pequeñas metas y realice cambios paulatinos.