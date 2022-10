Conozca los detalles 'Bake off celebrity Colombia’ el reality que estrenará HBO Max

Arrancó el conteo regresivo para el estreno de uno de los proyectos más ambiciosos de la plataforma HBO Max en Colombia. Se trata de ‘Bake Off Celebrity Colombia', que estará disponible en la plataforma a partir del próximo 27 de octubre, con 12 celebridades colombianas como protagonistas.



Entre ellos, Andrés Cabas, Belky Arizala, Carlos Vargas, ‘’El Pibe’’ Valderrama, Johanna Fadul, Juan Manuel Restrepo, Kimberly Reyes, Kiño, Mario Ruiz, Martina La Peligrosa, Natalia Giraldo y Yaneth Waldman y su tv host, Danna García.



El reality además, cuenta con la participación de un grupo de jurados con una gran trayectoria en el mundo de la repostería y la cocina, como Juliana Álvarez, Mark Rausch y Paco Roncero, quienes, a lo largo del programa, evaluarán la calidad de las preparaciones y la creatividad de los participantes de este programa que luego de su estreno en HBO, llegará al canal TNT.



Juliana, Mark y Paco coinciden en que lo que van a priorizar en sus evaluaciones es la técnica empleada, el sabor y la presentación de cada una de las preparaciones. Además, siempre se tendrá en cuenta la creatividad.



Mark Rausch afirmó que la falla más grande sería que la torta esté cruda. Por su parte, Juliana Álvaréz dijo que un error imperdonable es que la miga de una torta quede apelmazada. Finalmente, para Paco Roncero, en la pastelería la improvisación no vale, ese es un gran error.



También aseguraron que hay grandes postres en la competencia, tanto a nivel decorativo como a nivel gustativo. Sin embargo, tres de ellos fueron los favoritos del jurado: una torta María Luisa, un París Brest y un rollo con confitura de tomate de árbol.



“Creo que los tres lo somos un poco estrictos, pero la palma se la lleva Mark, él es especial, de las mejores personas que conozco, pero creo que él es el corchador del equipo”, contó Paco Roncero.



De igual forma, Mark Rausch se atribuyó a sí mismo dicho título: “porque soy muy exigente y me gusta que los concursantes estén enfocados y concentrados”, apuntó.



Por último, Juliana Álvarez dijo que cada uno corcha a su manera: “Paco los intimida mucho con el tema de sabor y creatividad. Mark les hacía una evaluación más general y yo les evalúo muchísimo la técnica”, dijo la repostera.