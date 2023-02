Conozca la apuesta musical de Camilo Blandón, lo nuevo de la escena rock en Cali

Camilo Blandón nació hace 33 años en la ciudad de Cali y no suelta la guitarra desde los quince. Es un músico distinto en sus pulsiones artísticas. Sus temas son un llamado al amor, pero también una invitación a resistir en tiempos de crisis.



Le puede interesar: Maná no estará finalmente en Viña del Mar, Fher no se ha recuperado bien de su rodilla



Descubrió su pasión por la música viendo presentaciones de bandas icónicas como Nirvana y Soda Stereo por la televisión. La influencia de su padre, un tanguero de los pies a la cabeza y quien también fue músico, marcó el destino de Camilo como compositor y guitarrista.



Mientras vivía rodeado de música en casa, afuera todo era caótico. Transcurría la década de los 90s, una época oscura para el pueblo colombiano en la que la violencia no cesaba. Eran los tiempos de los carteles del narcotráfico, del famoso ‘Proceso 8.000’ que condenó al país a desaparecer de la escena mundial por varios años.



Camilo se considera autodidacta. Es inquieto. Le gusta aprender, explorar nuevas fórmulas musicales. “Siempre he tenido la costumbre de ser autodidacta, el arte de hacer canciones en ningún lado se enseña y eso me parece bacano por el reto que eso conlleva”, afirmó en diálogo con El País.



Para Blandón, la guitarra es un símbolo de libertad. Es un instrumento que le permite decir cosas que no serían fáciles de expresar con palabras. “Para mí la guitarra es un símbolo de libertad, de esa contracultura de los 60s, como cuando Hendrix hizo su despliegue en Woodstock, que en una canción hizo con la guitarra sonidos de la guerra, entonces todo eso me ha parecido muy bacano porque la guitarra te da la libertad de hacer y decir”, explicó.



Lea además: Un año de centenarios memorables: las grandes efemérides de la cultura y el entretenimiento en el 2023



Confiesa que también ha tenido sus acercamientos con la batería. “Es un instrumento con el que vos decís mucho también, con el lenguaje corporal, es también muy expresivo y muy importante en el rock porque es como el corazón de una banda”, relató.



Las canciones de Camilo Blandón están compuestas por letras que invitan al amor, al autoconocimiento, pero también son un llamado disruptivo frente a los tiempos caóticos de hoy, después de una pandemia que dejó más de cinco millones de muertos, el estallido social del 2021 en Colombia y en medio del peligro inminente de una tercera guerra mundial.



Así surgió su tema ‘El Gran Siglo XXI’, una crítica voraz contra la sociedad actual, en el que toca aspectos como el individualismo, el hiperconsumismo, la explotación laboral y las guerras.



“Acababan de pasar las protestas de noviembre del 2019, toda la situación que se estaba viviendo con el gobierno y las políticas que estaba implementando, entonces yo dije, bueno, lo único que puedo hacer es componer, tenía algunas letras guardadas en mi portátil, tenía varias composiciones en desorden en mi blog, entonces encontré dos oraciones separadas en una hoja, dos líneas que decían ‘Hablas como Dios y ahora sos de barro’, pensé que sonaba interesante, que hay una clase social que mira por encima del hombro a otros, que hemos alcanzado muchos avances tecnológicos pero la humanidad está más por debajo que nunca y eso es una contrariedad, así fue como salió esa canción”, explicó.



Siendo así, al año siguiente se sentó a componer en medio del encierro por la pandemia de Covid 19.



Lea también: Disney+ censura en Hong Kong episodio de Los Simpson que menciona a China, ¿cuál fue la razón?



Otro de los sencillos que forma parte de su discografía es ‘Resiste’, el cual se pensó para ser interpretado de múltiples formas, por ejemplo desde el amor, la depresión o la injusticia social. “Fue una grabación muy casera, la batería se terminó secuenciada a partir de la que se grabó en un principio debido a que la banda se disolvió mientras se estaba produciendo, quedé solo con el bajista, nos conseguimos un baterista y sacamos la canción en 2015. Hace poco volví a editarla porque esta vez pude acceder a un estudio profesional y la grabé nuevamente yo mismo, realmente quería hacerle justicia a la canción porque merecía más calidad”, relató Camilo.



El repertorio musical de este músico caleño es diverso. También tiene canciones muy personales como ‘Mujer, ojos miel’, la cual dedicó a su pareja, o ‘Raíces’, donde reflexiona sobre sus orígenes y su familia.



“Me ha costado tratar de decir algo con la letra sin que suene aburrido, mi desafío ha sido ese, decir algo importante pero que suene bacano. Para mí ha sido vital el rock argentino porque me parece que ellos son los que mejor han entendido cómo hacer eso”, afirmó Blandón.



Camilo se ha abierto camino en la música sorteando todo tipo de dificultades. El apoyo de su padre ha sido indispensable para sacar adelante sus proyectos artísticos. “Él llegó a tener una orquesta de diez músicos con trompetas y todo eso, era uno de los cantantes principales, también compró muchos instrumentos y algunos los heredé yo, eso y también de la influencia de la música que él escuchaba cuando yo estaba pequeño, el tango, las baladas de los años 60's y 70's con todas esas grandes voces, eso me influenció mucho”, contó.



Lea aquí: ¡Más conciertos en Colombia! Reik confirma presentaciones en Bogotá y Medellín



La persistencia ha sido constante a lo largo de su carrera musical. Considera que para triunfar es necesario aprender del fracaso. No le gusta llamarse a sí mismo ‘artista’, pues afirma que es una denominación que se gana. “El reto que uno tiene es hacerse escuchar, pero eso no significa que hay que obligar a la gente a escuchar, el artista tiene que labrarse el camino, hay que ganarse un lugar, trato de no llamarme ‘artista’ porque para mí un artista es algo grande, un artista cambia puntos de vista, hace que la sociedad mire de otra forma”, dijo Blandón.



Camilo ha tocado en bares de la ciudad de Cali como Warholl y 12 Monos café - bar, también en escenarios emblemáticos de la capital del Valle como el Teatro al Aire libre Los Cristales. De hecho, uno de sus propósitos para este año es volver a tocar en festivales.



Por último, su invitación a quienes desean dedicarse a la música es a no tirar la toalla. “Talento siempre hay, lo que no hay es suficiente persistencia, los desafíos son muchos, los retos son grandes, y muchos no tienen el valor de seguir persistiendo porque es difícil”, concluyó Camilo.



Quienes deseen conocer un poco más sobre su proyecto musical pueden seguirlo en Instagram como milo.blandon.