Disney+ censura en Hong Kong episodio de 'Los Simpson' que menciona a China, ¿cuál fue la razón?

Un episodio de "Los Simpsons" con una referencia a "campos de trabajos forzados" en China no puede encontrarse en la plataforma de streaming Disney+ desde Hong Kong, donde crece el temor a la censura.



Este centro de finanzas internacional gozó de una amplia libertad artística y cultural comparado con China continental, pero las autoridades reprimieron la disidencia tras las protestas prodemocracia de 2019, también en el cine.



El episodio afectado es el segundo de la 34ª temporada de la serie estadounidense, que incluye la siguiente frase: "Contemplen las maravillas de China. Minas de bitcóin, campos de trabajos forzados donde los niños hacen teléfonos inteligentes y romance".



El episodio "One Angry Lisa", que se emitió por primera vez el pasado octubre, no aparece en Disney+ usando una conexión desde Hong Kong pero, en cambio, está disponible en los otros países, confirmó AFP.



Es la segunda vez en tres años que este servicio de streaming retira de su catálogo en Hong Kong un episodio de "Los Simpson" con sátiras hacia China.



El otro capítulo censurado mostraba a la familia Simpson en la plaza Tiananmen de Pekín (lugar de una mortífera represión en 1989 contra estudiantes prodemocracia), donde encontraba un cartel con la señal: "En este lugar, en 1989, no ocurrió nada".



El gobierno de Hong Kong y Disney no comentaron de inmediato sobre este nuevo caso.