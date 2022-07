Conozca a Aleia, la caleña que abrirá el concierto de Álex Ubago el 14 de julio

Su nombre artístico deriva de una combinación del de nacimiento María Alejandra Duque García: Aleia, que significa “milagro de Dios”, y paradójicamente, ella llegó a pensar que seguiría su vocación religiosa, como lo constata una foto en la que está vestida de monja, pero su don es su voz.



Fueron las mismas hermanas del Colegio Santa Mariana de Jesús quienes convencieron a la aspirante a novicia de que lo suyo era el canto. Y no se equivocaron. Ya le abrió concierto al cantante bogotano Andrés Cepeda y mañana, hará lo propio en el acústico del español Álex Ubago en el Teatro Jorge Isaacs.



La emoción no le cabe en el pecho a esta joven de cabello largo rizado, que hace recordar a la princesa Mérida de DunBroch de la famosa película animada, una Valiente de carne y hueso, con voz de mezzosoprano.



Lea también: ¡Insólito! Tostao, de ChocQuibTown, fue denunciado con la SIC por el precio del tinto

La cantante caleña Aleia abrirá el concierto de Alex Ubago, el próximo 14 de julio Especial para El País

Una artista que, como considera su productor musical Fernando Abadía, se convertirá en la vallecaucana con mayor proyección internacional.

Cuenta Abadía que a María Alejandra la escuchó por primera vez cuando estaba haciendo una convocatoria con las escuelas públicas de Cali y del Valle del Cauca, ella llegó representando a su escuela de Sevilla pero fue tal la potencia de su voz, que la dejaron fuera de concurso, como corista. A sus 18 años fue solista en el concierto que presentó un grupo de niños invitados a Washington a cantar en la OEA.



El impacto que causó la joven en el compositor y productor musical lo llevó a este a apostar por su futuro musical. “Grabamos con ella en Miami un disco y varios videos. El primer sencillo salió el pasado 4 de marzo: ‘Mevoy.com’ y a los dos meses ya le estaba abriendo a Andrés Cepeda”, cuenta Abadía.



“Nací en Cali, pero mis raíces son de Sevilla, Valle; cuando tenía cuatro años nos fuimos a vivir allá, donde estuve hasta los 17 años que volví a mi ciudad”, relata Aleia, hija de un papá muy musical y con un oído exigente.



Una artista que, como considera su productor musical Fernando Abadía, se convertirá en la vallecaucana con mayor proyección internacional.

Cuenta Abadía que a María Alejandra la escuchó por primera vez cuando estaba haciendo una convocatoria con las escuelas públicas de Cali y del Valle del Cauca, ella llegó representando a su escuela de Sevilla pero fue tal la potencia de su voz, que la dejaron fuera de concurso, como corista. A sus 18 años fue solista en el concierto que presentó un grupo de niños invitados a Washington a cantar en la OEA.



El impacto que causó la joven en el compositor y productor musical lo llevó a este a apostar por su futuro musical. “Grabamos con ella en Miami un disco y varios videos. El primer sencillo salió el pasado 4 de marzo: ‘Mevoy.com’ y a los dos meses ya le estaba abriendo a Andrés Cepeda”, cuenta Abadía.



“Nací en Cali, pero mis raíces son de Sevilla, Valle; cuando tenía cuatro años nos fuimos a vivir allá, donde estuve hasta los 17 años que volví a mi ciudad”, relata Aleia, hija de un papá muy musical y con un oído exigente.



María Alejandra estudió en el Colegio Santa Mariana de Jesús y dice que fue por las monjas que empezó a cantar. Era quien sacaba la cara por la institución en las presentaciones artísticas del día de la familia y en Navidad.



Un día necesitaron una solista para un concurso departamental y a sus 6 años ya ella estaba en el escenario representando a su escuela y a su municipio.



Lea además: ¡Promesa cumplida! Nodal sorprendió a su maestro con lujoso regalo que le había ofrecido



Empezó cantando música colombiana, en el Festival Bandola participó muchas veces, la última en el 2013, y ocupó los primeros lugares en varios encuentros nacionales como el XI Concurso Nacional Estudiantil de Música Colombiana, en Belén de Umbría (Risaralda), en 2014; el Concurso Departamental Estudiantil Cantando con Sanclemente, en Buga (Valle), en 2013, así como en muchos festivales de Risaralda, Antioquia, Huila, Chicoral, Armenia, Girardot, entre otros, donde fue ganadora, finalista o invitada.

Aleia vivió con la comunidad religiosa de su colegio cerca de un año, por decisión propia, cuando sus padres tuvieron que trasladarse a Cali y no pudieron llevarla con ellos. Fueron las monjas quienes vieron en la niña el potencial de cantante, ya que su virtud no era precisamente el silencio. Lo suyo era cantar.



Y aunque cuando conoció a Fernando, quien le dijo que la iba a llevar a otro nivel, el de la balada pop, ella pensó en voz alta, cuando se fue la visita: “ese señor tan cañero”, él ha cumplido su promesa.



Para su primer álbum como solista, Aleia grabó cinco canciones de él: Esperar por ti, Como Llegaste te Vas (If you’re coming go back’ con traducción de Viviana Arana); dos de Miguel Luna (mexicano, quien le compone a Thalía, Luis Miguel y Arjona): Quién va a Curar mi Corazón, Estúpida Romántica (de Luna y Gian Pietro Felisatti), y tres temas de la compositora caleña Viviana Arana: Dime, Y Duele, y Don’t Leave me Now.



Abadía no dudó un segundo en darle una de sus joyas musical: Mevoy.com: “Yo dije ‘es precisa para ella, que es una gran intérprete; se necesitaba de su dulzura y de su fuerza para dar un mensaje contundente”. Y ella admite que se enamoró del tema apenas llegó a sus manos, “en estos tiempos de tanta conexión en redes sociales, a veces no sabemos priorizar la presencialidad, sucede en la pareja, en la familia y con los hijos”.



Mañana Aleia cumplirá otro de sus sueños, abrir el concierto de uno de sus ídolos de la balada pop, Álex Ubago, el de Sin Miedo a Nada, A Gritos de Esperanza, Estar Contigo, Dame tu Aire, ¿Sabes?, ¿Qué Pides tú?, entre otros éxitos. Ya Andrés Cepeda le dio su aval a la voz milagro del Valle. Y va por más...