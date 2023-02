¡Confirmado! Habrá nuevas películas del Señor de los Anillos

Nuevas películas de "El señor de los anillos" están en el horno, anunció Warner Bros, el estudio detrás del taquillero y oscarizado éxito de Peter Jackson.



David Zaslav, director ejecutivo del grupo Warner Bros. Discovery, dijo que los recientemente nombrados jefes del estudio, Mike De Luca y Pam Abdy sellaron un contrato para producir más películas basadas en los libros de JRR Tolkien.



"Estoy emocionado al anunciar que Mike y Pam firmaron un acuerdo para filmar varias películas de El señor de los anillos", dijo.



"'El señor de los anillos' es una de las más icónicas franquicias de todos los tiempos, y estamos muy emocionados. Continúen en sintonía para recibir más noticias sobre esto", agregó.



Zaslav no dio más detalles, pero Jackson envió un comunicado en el cual dijo que, al igual que sus colaboradores, "participaron en cada paso del camino".



"No vemos la hora de hablar con ellos y escuchar como visualizan el futuro de la franquicia", dijeron Jackson, Fran Walsh y Philippa Boyens.



No hay información sobre cuáles serán las tramas o la época de los libros de Tolkien que serán usadas como fuente para las nuevas películas.



Serán desarrolladas por la subsidiaria de Warner, New Line Cinema, que estuvo a cargo de la original trilogía de Jackson.



Amazon, el estudio rival, lanzó en septiembre la primera temporada de la adaptación para televisión de "El señor de los anillos: Los anillos del poder".



La serie, una precuela a los libros de "El señor de los anillos", debe expandirse durante cinco temporadas por un costo de más de mil millones de dólares.



La primera temporada le dio a la plataforma de Amazon Prime su mayor estreno con 25 millones de espectadores en su primer día, pero recibió una respuesta tibia de la crítica.



Las películas originales de Jackson recaudaron casi 3.000 millones de dólares en el cine, y ganaron 17 premios Óscar, incluyendo el de mejor película para la última entrega "El retorno del Rey" (2003).



Otra trilogía basada en "The Hobbit", también de Tolkien, fue también un éxito de taquilla a pesar de la pobre respuesta de la crítica.



