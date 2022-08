Con estilo y "Ojitos Lindos": Bad Bunny y Brad Pitt se lucieron en alfombra roja de 'Tren Bala'

El cantante puertorriqueño Bad Bunny y el actor de Hollywood Brad Pitt compartieron la alfombra roja en el estreno de "Tren Bala", una comedia de acción dirigida por David Leitch conocido por películas como ' Deadpool 2 '.



"Bullet train" se estrena la semana que viene (5 de agosto en Estados Unidos) con la ambición de convertirse en uno de los éxitos de la temporada estival (boreal), en un sector cinematográfico que necesita taquilla para recuperarse de la crisis del covid.



En la premier realizada en Los Ángeles, se vio a los dos artistas compartir entre risas varios momentos juntos, según algunos videos difundidos en redes sociales.



La película cuenta con un plantel de jóvenes estrellas, entre ellas Aaron Taylor-Johnson, Joey King, Brian Tyree Henry y el rapero puertorriqueño Bad Bunny (Benito A Martínez).



"Es una comedia de acción, y para mi es mucho más divertido que los golpes habituales, porque está llena de humor" explicó Brad Pitt (58 años) en una entrevista con la prensa en un hotel parisino.



"Está claramente pensada para la sala de cine, para generar esa risa contagiosa cuando estás en grupo, con ganas de pasártelo bien", añadió.



"Fue increíble, estuvo muy buena la experiencia. Fue algo nuevo en mi vida y mi carrera, trabajar con gente linda... trabajar con Brad Pitt fue súper brutal", dijo Bad Bunny en la premier.

Logan Lerman, Masi Oka, Hiroyuki Sanada, Brian Tyree Henry, Bad Bunny, Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Zazie Beetz, David Leitch, Kelly McCormick y Andrea Muñoz asisten al estreno en Los Ángeles de "Bullet Train" de Columbia Pictures " en el Regency Village Theatre el 1 de agosto de 2022 en Los Ángeles, California. AFP

Pitt interpreta a Ladybug, un delincuente a sueldo que sale de una temporada mala, obsesionado con su pésima suerte. Ladybug "es el rey de los bobos, todo le sale mal", explicó Pitt con una sonrisa a los periodistas.



La película abunda en peleas al estilo Jackie Chan, una estrella de las artes marciales versión cómica a quien Pitt guarda especial devoción.



"No tengo suficientes palabras para elogiar todo lo que (Chan) ha hecho" para el cine cómico, añadió.



"Tren bala" fue rodada durante la pandemia, cuando Japón estaba aún confinado, lo que obligó a buscar alternativas.



"No podíamos viajar a Tokio. Era un momento especialmente oscuro para todos nosotros", recordó Pitt.



La solución fue reproducir en estudio tres vagones del tren de alta velocidad que cubre la línea Tokio-Kioto.



En las ventanas de esos vagones desfilan a gran velocidad imágenes del trayecto, reproducidas en pantallas de alta definición.



"Esos tres vagones parecía como si fueran doce. Y esas pantallas le dieron un toque pop divertido a la película", indicó Leitch.



"Fue como una terapia. Tuvimos la suerte de dejar nuestras burbujas perspectivas, para meternos en esta burbuja que creamos para patearnos el trasero" explicó con una sonrisa el actor Brian Tyree Henry.



Brian Tyree Henry forma un dúo improbable con Aaron Taylor-Johnson, Lemon y Tangerine, dos gánsteres y hermanastros a los que la suerte tampoco sonríe en este viaje.



"David (Leitch) sabe inmediatamente lo que quiere ver (en la pantalla)", añadió. "Su experiencia del mundo de los dobles (de escenas de riesgo), y el hecho de que es un fan de ese mundo, eso le da mucha más legitimidad" a la película, añadió.



El británico Aaron Taylor-Johnson ha interpretado a John Lennon en "Nowhere Boy", a un príncipe ruso en "Anna Karenina", rodada en 2012, o a un superhéroe en "Kraven", una nueva producción de Marvel que será estrenada en breve.



"Cuando llego al estudio y me siento inseguro con lo que estoy haciendo, ahí es cuando siento que me estoy poniendo a prueba", explicó a la prensa en París.