Clic Ahí, la serie que 'actualiza' en tecnología a los adultos mayores

Jhon Edward Montenegro Jimenez

Clic Ahí, del director y productor caleño Luis Miguel Estela, es una serie de televisión de la Fundación Telefónica Movistar, el Ministerio de las TIC y Computadores para Educar, creada para la formación digital a familias en Colombia.



Se transmite los sábados y domingos, a las 6:30 p.m., por el Canal Institucional, a través de cada operador de televisión (Canal 152 en Movistar TV). Y en abril y mayo se emitirá entre semana, en un horario que se confirmará oportunamente.



Es una serie de ficción de cuatro capítulos, de 20 minutos cada uno, en los cuales se brinda contenido pedagógico y a la vez entretenido para toda la familia. A través de una historia actual, niños y jóvenes actualizan a los adultos en materia tecnológica. “Hay un montón de gente en este país y en otros que no sabe cómo prender un computador, qué es un mouse o para qué es el teclado, cómo crear un email, por qué tiene que aceptar una política de privacidad de datos, qué es una plataforma como Zoom, qué es el Google Calendar, y aquí está todo explicado al de detalle”, dice Luis Miguel Estela, director creativo y documentalista del Canal Institucional del sistema de medios públicos en Colombia.

“Es la historia de una abuelita que vive en Tunja y tiene que venirse a vivir a Bogotá. Su familia le regala un computador y ella comienza a enfrentarse de ceros al mundo virtual. En el conjunto de apartamentos al que llega a vivir todo se hace con reuniones virtuales, para ella eso se le convierte en un problema. Su nieto (actor Mario Guerrero) es quien le enseña todo. Su hija y su esposo también deben enfrentarse, por su parte, a otros desafíos tecnológicos debido a sus trabajos como diseñadora de moda y diseñador gráfico, respectivamente”.



Para la actriz Carmenza Gómez, quien hace el rol de la abuela, fue como interpretarse a sí misma. “Cuando me ofrecieron este papel, dije: ‘Está pintado para mí, no tengo ni que actuar’, porque es lo que me pasa a mí en mi vida cotidiana. Yo apenas estoy iniciándome en el mundo de la tecnología. Tengo celular desde el año pasado, no he completado siquiera un año. Me vi obligada a tenerlo por las circunstancias (pandemia), quien hoy no tiene un celular está fuera de circulación, ahora todo se hace a través de este”, confiesa.



Para ella este rol fue muy divertido y útil. “Aprendí a manejar un mouse, en mi vida había tenido uno en mis manos. Ojalá se hagan otras entregas de esta serie para seguir aprendiendo. Hoy casi no puedo entrar a este Zoom, me volví un ocho”, agrega.



“Los muchachos nos llevan años luz. Mario (quien interpretó a su nieto en la serie) me enseñó lo que sé de tecnología. Nosotros, la gente mayor, estamos un poco relegados; los niños y jóvenes que nacieron en esta era, vienen con el chip, para nosotros esto es nuevo”, afirma la actriz. “Esta serie no es un ladrillo: una cosa pedagógica aburridora, es una historia familiar, reflejo de lo que estamos viviendo".

El director



Luis Miguel Estela tiene 43 años y vive hace 22 en Bogotá. Actuó en 2003 en varias series de TV. Desde 2009 empezó como asistente de dirección de Triple Frontera y Jugar con Fuego, de Netflix y Sitiados 2. Desde 2017 hace documentales históricos por los que ha sido nominado varias veces a los Premios India Catalina, sobre la independencia, la participación de Colombia en la Guerra de Corea y los desfiles del 20 de julio. Está terminando actualmente una serie documental de tres capítulos sobre la importancia de la TV y la radio en Colombia y un documental sobre una persona muy importante en la historia del país.