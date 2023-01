¡Clara-mente! Piqué estalló las redes sociales con la publicación de una foto con su novia

Gerard Piqué, expareja de Shakira, sorprendió este miércoles al mundo, con la primera publicación de una foto suya con Clara Chía, su actual novia, con la que se presume y le fue infiel a la estrella colombiana.



Así entonces, con esta imagen, el catalán desmiente los rumores, de su infidelidad a Clara Chía con una abogada, que incluso es menor que ella.



Sin más detalles, el exfutbolista hizo la publicación, más no le agregó descripción y aun así convulsionó las redes sociales, donde muchos comentarios fueron en contra de ambos, pues cabe destacar, que en sus redes sociales, todavía conserva fotos junto a Shakira.



"Clara-mente es patético", "No tiene más que mostrar", "Piqué ya se parece a Diomedes Días", "Se ven bien juntos, tal para cual"; estas fueran algunas de las reacciones de los usuarios.



Por otra parte, aunque haya publicado esta foto para persuadir al público, Jordi Martin, reportero español que sigue de cerca al ex barsa, compartió una historia en su cuenta de Instagram en la que mostró el perfil de Julia Piug, la supuesta abogada con quien también sale Pique.



“¿La conoces, Gerard? Luego, no te extrañe que Shakira te tire al mundo entero encima de ti”, subrayó Martin en sus historias de Instagram, por lo que los rumores de esta posible infidelidad hacia Chía, no están del todo desmentidos.