Murió Gaspard Ulliel, actor de 'Moon Knight' y 'Hannibal: el origen del mal', en accidente de esquí

El actor francés Gaspard Ulliel, de 37 años, falleció este miércoles tras un accidente de esquí en los Alpes, anunció su familia en un comunicado transmitido a la AFP a través de su agente.



"Víctima de un accidente de esquí, Gaspard Ulliel ha fallecido", indica ese breve comunicado.



Ulliel inició su carrera en la televisión francesa a finales de los años 1990 pero empezó a ganar notoriedad en 2002 con "Besen a quien quieran".



El papel que le catapultó a la fama en Francia fue como soldado de la I Guerra Mundial en "Largo domingo de noviazgo" (2004, "Amor eterno" para Latinoamérica), de Jean-Pierre Jeunet.



En 2014 interpretó al modisto Yves Saint Laurent en "Saint Laurent" y en 2017 ganó el César al mejor actor con "Solo el fin del mundo" de Xavier Dolan.

Apuesto, con una cicatriz en el rostro que guardaba de la infancia, Ulliel rodó junto a grandes estrellas como Isabelle Huppert y Gérard Depardieu, y también hizo la publicidad de un perfume de la casa Chanel.



El actor estaba esquiando en La Rosière (Saboya) cuando sufrió el accidente, según fuentes que confirmaron una información de la cadena de noticias BFMTV.



Ulliel recibió el impacto de otro esquiador y tuvo que ser evacuado mediante helicóptero a un hospital en la ciudad de Grenoble, donde sucumbió a causa de las heridas en su cabeza.



"Gaspard Ulliel creció con el cine y el cine creció con él. Se amaban con pasión. A partir de ahora miraremos sus interpretaciones más bellas con el corazón compungido" reaccionó en Twitter el primer ministro francés, Jean Castex.



"El Presidente de la República se ha enterado con gran tristeza del fallecimiento de Gaspard Ulliel, que ha muerto demasiado joven (...) Actor de televisión desde la infancia, luego de cine, de teatro a veces, icono de la elegancia francesa, deslumbró todos los objetivos y ocupó el primer puesto de la cartelera durante más de dos décadas", dijo el Elíseo en un comunicado.

Agencia AFP